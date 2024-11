Nova golejada del Barça amb ensurt inicial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va fer els deures abans de l’aturada internacional i va golejar per 5-1 el Tenerife, en un duel que va començar perdent però que va capgirar en dos minuts. El combinat d’Eder Maestre va donar la sorpresa amb el primer gol en el tercer minut de joc, un avantatge que va aconseguir mantenir durant més de mitja hora, en part per la ineficàcia de les blaugranes en atac. Però tot va canviar quan Paredes va obrir el marcador.

El que no havia sortit fins llavors ho va fer en un lapse de nou minuts, en els quals el quadre local va necessitar per marcar tres gols i marxar al descans 3-1. La central basca, en el minut 38, va fer el primer amb un meravellós tret des de fora de l’àrea impossible per a la meta rival. El segon, menys de dos minuts després, es va coure en un enrenou de rebots que va acabar amb la pilota a les botes d’Ona Batlle, que al seu torn va assistir Pajor per posar el seu equip davant en el marcador.

Just abans de finalitzar el primer temps, Graham Hansen va materialitzar el tercer de penal per una mà de Fatou Dembele dins de l’àrea. Passada l’hora de joc, Pina, sola a un parell de metres del balcó de l’àrea, va fer el quart amb un xut col·locat, suficient per sentenciar la golejada i deixar enrere diverses accions desafortunades del seu equip que van acabar al pal o amb salvades sobre la línia de gol. Brugts va ser l’encarregada de posar la guinda al pastís a un Barça que augmenta el seu avantatge arran de l’empat de l’Atlètic.