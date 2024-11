Verstappen, campió

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Max Verstappen (Red Bull) es va proclamar ahir campió del món de Fórmula 1 per quarta ocasió consecutiva al ser cinquè en un Gran Premi de Las Vegas dominat per Mercedes i amb podi per a Carlos Sainz (Ferrari). Verstappen en va tenir prou amb controlar la cursa i acabar just davant del seu únic rival per la corona, Lando Norris (McLaren). El Gran Premi de Las Vegas va estar dominat per Mercedes, que va firmar un doblet amb George Russell i Lewis Hamilton, davant de Carlos Sainz, que va aconseguir el seu vuitè podi de l’any. Per la seua part, Fernando Alonso (Aston Martin) no va poder sumar punts a l’acabar onzè. En la cita nord-americana l’objectiu de Verstappen era molt clar: acabar davant de Norris. Això li garantia el quart títol consecutiu. Tot just apagar-se els semàfors, va defensar la cinquena posició davant del britànic i va començar a distanciar-se d’ell. De fet, Mad Max es va aixecar fins i tot a posicions de podi després de la segona ronda de parades a boxs. Però conscient que n’hi havia prou de quedar davant del pilot de McLaren, va optar per no lluitar amb els Ferrari quan aquests es van atansar en les últimes voltes de la cursa. Tant Carlos Sainz com Charles Leclerc van aconseguir avançar-lo abans de la bandera de quadres. Mentrestant, al capdavant de la cursa, Russell es va mostrar hàbil per dominar la prova en les fredes condicions que oferia el traçat urbà de Las Vegas, primer mantenint a ratlla un Leclerc que es va mostrar molt ràpid en les primeres voltes i que va començar a perdre terreny quan va fer la seua aparició el grip. Va ser llavors quan el pilot de Mercedes va començar a controlar el liderat per encaminar-se cap a la victòria. Al seu torn, Hamilton va protagonitzar una remuntada després de sortir des de la desena posició de la graella; va avançar ràpid i va arribar a l’altura del seu company d’equip, que va segellar el primer triomf per a les fletxes platejades des del Gran Premi de Bèlgica. Norris va intentar firmar la volta ràpida al tram final, encara que el seu sisè lloc el va deixar sense opcions.

La polèmica es va desencadenar a Ferrari, quan Carlos Sainz va entrar a canviar pneumàtics i Leclerc va mantenir els seus. Des de l’escuderia van enviar l’ordre que Sainz no l’avancés. “Hem dit al Carlos que no et posi pressió.” Però la diferència de ritme era evident i a Sainz no li va quedar una altra que passar-lo. Això no va agradar a Leclerc i ho va fer saber al seu enginyer. “Prova a dir-l’hi en espanyol.”

Al veure com el madrileny també avançava Verstappen i no podia assolir-lo, Leclerc va esclatar. “He fet la meua feina, però ser amable em fot tot el maleït temps. Ni tan sols és ser amable, només respectuós. Sé que he de callar, però en un punt sempre és el mateix.”