L'AEM rebrà el Barça

L’AEM va veure ahir com per fi li somreia la sort en un sorteig i va quedar aparellat amb el totpoderós Barça, el gran dominador del futbol europeu, en les semifinals de la Copa Catalunya, que es disputaran a partit únic a Lleida el gener o el febrer del 2025, en una data que hauran d’acordar tots dos clubs.

Després d’eliminar l’Espanyol, també de Lliga F, dimecres a quarts de final (1-0), el conjunt lleidatà rebrà l’equip blaugrana, que va conquerir un pòquer de títols la campanya anterior. La idea del club és que el Recasens es mantingui com la seu del xoc i que aquest sigui un dels primers i més destacats actes del centenari del club, que se celebrarà durant tot el 2025.

L’entrenador de l’equip lleidatà, Rubén López, va dir que enfrontar-se al Barça “és el premi al treball, no només d’aquesta temporada, sinó de les tres que portem aquí, en les quals sempre hem intentat passar rondes a la Copa de la Reina perquè vingués un equip gran al Recasens. Encara que fos a la Copa Catalunya, dimecres ja va venir l’Espanyol i ara jugarem un partit molt bonic contra el millor equip d’Europa i un dels millors del món”.

A més, el tècnic es va mostrar “molt content per les jugadores, perquè es mereixen viure un partit així i s’ho han currat molt. Ens vam quedar a les portes contra el Vila-real i dimecres ho vam aconseguir, i a més el sorteig aquesta vegada sí que ens ha donat un rival fort”. També va celebrar que “Lleida es mereix viure un partit femení d’aquest nivell com a ciutat”.

En els dos mesos que la Federació ha estipulat per al partit, el Barça haurà de disputar, a més de la Lliga, la Supercopa i els quarts de final de la Copa de la Reina, més enllà d’una aturada de seleccions a finals de febrer, per la qual cosa serà complicat acordar una data en què les principals figures blaugrana puguin disputar el xoc. A més, cal recordar que l’AEM és el vigent campió com a club de la Copa Catalunya, després que el filial la guanyés l’any passat, amb un anterior format sense equips de competició estatal.

L’AEM va fer ahir públic un comunicat en el qual demanava “disculpes públicament” a l’RCD Espanyol Femení “per les molestes ocasionades al no haver pogut proporcionar aigua calenta a les dutxes després del partit disputat a les nostres instal·lacions”. La nota afegeix que “entenem la incomoditat que aquesta situació ha pogut generar i lamentem profundament el que ha passat” i atribueix l’incident “a les limitacions actuals de les nostres instal·lacions, agreujades per la falta de suport per part de l’ajuntament de Lleida per al seu manteniment adequat”.

Aquestes queixes a la Paeria de Lleida també les va exhibir el club durant el partit, mitjançant una pancarta en la qual l’acusava de “falta de suport econòmic”.

El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va dir en declaracions aquest diari que no estava d’acord amb aquestes queixes que “ens dolen i, personalment, m’entristeixen”. A més, va dir que “no entenem la pancarta. No poden dir que no els hem fet aportacions econòmiques. En l’any i vuit mesos que portem al govern municipal, l’AEM ha rebut més diners que en els quatre anys anteriors” i va recordar que “tot just arribar van rebre una subvenció excepcional de 45.000 euros i més endavant se’ls en va lliurar una altra de 20.000”.

Val a recordar que el club, en una reunió amb l’alcalde Fèlix Larrosa, va demanar una subvenció de 100.000 euros a canvi de finançar el canvi de la gespa artificial i fer-se càrrec del manteniment del Recasens. Unes demandes que continua mantenint per evitar aquest tipus de situacions, segons fonts de l’entitat, malgrat que no semblen a prop de materialitzar-se.

Quiñónez va dir que ahir va trucar al president de l’AEM, Paco García, per interessar-se pel motiu d’aquesta queixa i considera “injust” el retret del club. Sobre la falta d’aigua calenta a les dutxes – un problema recurrent segons el club–, va dir que ja “hem passat el corresponent informe, però es tracta d’una instal·lació que té anys i de vegades fallen les coses. Però sempre que ens fan saber alguna incidència ens hem preocupat de solucionar-la”. Va afegir que “ens agradaria aportar més diners, però com a gestors ens hem de preocupar de molts clubs i instal·lacions”.

El Lleida s’enfrontarà al Sabadell a casa a la ronda de setzens

La Federació Catalana també va celebrar ahir el sorteig de la Copa Catalunya masculina, que afrontarà la ronda de setzens de final i en la qual el Lleida s’enfrontarà al Sabadell, líder del grup del Lleida a Segona RFEF només dos punts per sobre dels blaus, que són segons. El conjunt arlequinat és un dels tres que debuta a la competició en la pròxima ronda, com a representant de la Primera RFEF de la temporada passada –malgrat acabar descendint–, i visitarà el camp del Lleida per disputar una eliminatòria que s’ha de jugar abans del 18 de desembre. Tots dos equips es van enfrontar aquesta Lliga al Camp d’Esports, amb triomf visitant (0-1).