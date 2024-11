Barça: 125 anys de passió

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va celebrar ahir a la nit el seu 125 aniversari amb una gala commemorativa al Gran Teatre del Liceu, situat molt a prop del Gimnàs Solé on Joan Gamper i la resta de fundadors van crear una entitat que segueix més viva que mai i que continua sent “Més que un club”, amb un nou Cant del 125è aniversari i nova mascota per, ben aviat, estrenar el nou Spotify Camp Nou que buscarà acollir els èxits del futur.

En una festa que va durar més de dos hores, amb la pilota com a protagonista i fil conductor, el FC Barcelona va celebrar el seu passat, el seu present i el seu futur, amb les fites i èxits conquerits, els objectius del present i aquest futur retorn a casa al nou Spotify Camp Nou. A més, es va presentar la nova mascota CAT i els socis i sòcies van elegir un nou himne, el del 125 aniversari, L’escut al pit.

Hi van assistir els presidents vius, les plantilles professionals i jugadores del femení de futbol

La gala prometia ser una gran trobada del barcelonisme i així ho va ser, amb estrelles del passat i del present del futbol masculí i femení i de les seccions professionals (bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala), a més d’entrenadors, directius, tots els presidents vius (Joan Gaspart, Enric Reyna, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu) i il·lustres cares culers, en una festa d’aniversari que va acabar bufant les espelmes d’un gegant pastís creat pel reconegut pastisser Christian Escribà.

Amb l’humor de Pep Plaza –que va resumir en 5 minuts la història del club amb una infinitat d’imitacions–, o de Toni Albà i Jordi Ríos encarnant Carles Rexach i Johan Cruyff, no van faltar –per suplir les seues absències al Liceu– vídeos de Pep Guardiola, Luis Enrique Martínez, Andrés Iniesta o Ronaldinho, tots ells aplaudits però, sens dubte, l’ovació de gala se la va emportar Leo Messi. I no una, sinó en cada ocasió en què un gol seu o unes paraules seues apareixien en pantalla.

L’himne oficial del FC Barcelona va ser cantat a capela pel president, Joan Lapora, acompanyat a l’escenari pels Bakero, Stoichkov i Begiristain; Piqué, Márquez, Kluivert, Belletti, Deco, Migueli i Asensi, Rijkaard, Koeman, Xavi Hernández i Rexach, i membres de les seccions com Masip, Norris, Abrines, Torras, Navarro.. Tots van bufar unes espelmes que van donar pas a aquest himne i a posar fi a una festa en la qual, amb un discurs llarguíssim, va cobrar importància l’actual president, Joan Laporta.

El mandatari va sortir a l’escenari per primera vegada després de ser presentat pel fundador, Joan Gamper, a qui va donar vida l’actor Pep Anton Muñoz. “En nom de tot el barcelonisme, gràcies, fundador Joan Gamper, per impulsar el millor club del món fa avui 125 anys. Hi estic d’acord, al Barça els somnis es fan realitat, ara el somni és fer un estadi per a més de 100.000 persones. Quan l’acabem, el 2026, serà el millor estadi dels cinc continents. Segur que us agradarà, fundador i president Gamper”, li va respondre.

Laporta va destacar els valors de l’entitat, de la Fundació FCB, del seu catalanisme, de l’aposta per un futbol de toc i segell propis a més de ser “Més que un club”.

Flick confirma que Lamine Yamal reapareixerà avui contra Las Palmas

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir que el jugador Lamine Yamal “està de tornada” i recuperat, per la qual cosa “jugarà” avui contra la UD Las Palmas (14.00/ Movistar La Liga) en el partit de la jornada 15 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, un duel en el qual vol que els seus jugadors ho donin tot per aconseguir la victòria, l’endemà que el club celebri el 125 aniversari. “L’últim entrenament ha estat bo, hi ha jugadors que van tornant a poc a poc i estem en bona situació. Lamine està de tornada i està a punt per jugar, encara no hem decidit si serà a l’onze o no, però pot jugar i jugarà”, va assegurar Flick. I qui també jugarà és Gavi, un altre jugador que ja es troba al cent per cent.