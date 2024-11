“Hi ha ganes d'aixecar-nos de l'última entrepussada”

El Lleida CF visita demà (17.00 h) el València Mestalla amb la intenció “d’aixecar-nos de l’entrepussada” contra el Badalona Futur, un empat que “nosaltres sentim com una derrota”, segons va explicar el tècnic blau, Marc Garcia, ahir en roda de premsa. L’entrenador va apuntar també que la situació física de l’equip “és millorable”, amb els dubtes fins a última hora d’Adri Gené, Diego Iglesias i Juanan, i que “tampoc no ajuda jugar partits entre setmana” com el de dimecres a Roda de Berà, però va deixar clar que “seria una bogeria queixar-se perquè el nostre rival va jugar dijous”.

El València Mestalla va vèncer l’Espanyol en un partit ajornat per un clar 0-3, després de perdre el cap de setmana per 3-0. Per això, el tècnic va advertir que “el Mestalla és un perfil habitual de filial, que no porta gaire bé la regularitat. De fet, tant en la competició com en els partits, són un equip bastant inestable”. “Un entrenador em deia sempre que, contra els filials, el partit sempre és viu, perquè són tan irregulars que poden tenir moments boníssims i baixades molt fortes”, va afegir.

Sobre el rival, també va destacar que “és un equip que amaga poques cartes, perquè sempre vol tenir la pilota”. “Haurem d’intentar arrabassar-los-la, però si no tocarà defensar-nos perquè no ens superin en defensa”, va apuntar.

En aquest sentit, va sentenciar que “si no normalitzem que el rival ens pot dominar, ho passarem malament”. Tanmateix, va celebrar que “tinc jugadors que gaudeixen a la fase defensiva, els incomoda molt menys defensar que a mi”.

De fet, el tècnic espera “un partit amb diferents fases de domini” i va reiterar que “la nostra assignatura pendent continua sent atacar blocs baixos amb fluïdesa, tot i que en això hem millorat”. A més, va deixar clar que, encara que el Lleida vagi segon, “no parlem de la classificació. L’important ara són les sensacions”. “Sé que a l’afició li importa veure al Lleida a dalt, però jo ara em fixo en altres coses”, va concloure.