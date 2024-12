Sense força per més

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va sumar ahir un punt en la visita al València Mestalla (1-1) i encadena el tercer empat després d’un partit en què els blaus van veure minvades les seues forces pels nombrosos problemes físics de l’equip. Fruit d’això, Marc Garcia només va poder realitzar dos canvis i un va ser obligat, per la lesió de Naranjo al genoll. Amb aquest panorama, la segona part va ser de domini local, ja que el Lleida amb prou feines va poder passar del centre del camp i va acabar concedint l’empat, que va deixar sense efecte el gol de penal d’Unai en el primer temps. Amb l’empat, el Lleida no va poder aprofitar l’oportunitat d’igualar a punts al capdavant de la taula el Sabadell, que també va empatar davant de la Penya Esportiva (1-1) en un polèmic partit (vegeu el desglossament), i es manté segon, a dos punts dels arlequinats i empatat a la taula amb l’Atlètic Balears. Tanmateix, el conjunt blau ja encadena set partits sense perdre i encara no coneix la derrota fora de casa.

Amb un Lleida minvat en atac, sense Gené ni Iglesias disponibles per jugar, el xoc va començar embussat, encara que el filial valencianista semblava més còmode al fer-se dominador de la possessió. Malgrat això, arribant a l’equador del primer temps, Unai va aportar llum als blaus, quan va controlar a la perfecció una pilota i, ja dins de l’àrea, va retallar davant de dos defenses abans que Borja Calvo el fes caure i cometés penal. El mateix Unai va agafar la responsabilitat i va definir al mig i ras per anotar el 0-1.

El gol no va canviar res i el Lleida es va mantenir tranquil en defensa, però incapaç de generar en atac, on en el minut 40 va sorgir un nou problema. Naranjo es va llançar a terra al sentir dolor al genoll i va haver de ser substituït per Estacio. Aquest canvi va obligar Fran Pérez a situar-se com a punta, fent que en el que quedava de partit estigués molt sol.

El segon temps va ser de resistència defensiva per als de Marc Garcia, que veien com els xes habitaven en el seu camp, mentre que els blaus tot just trobaven la manera de creuar el centre del camp. Fran Pérez s’havia de buscar la vida constantment per rebre pilotes i en una d’aquestes jugades gairebé marca des del centre del camp amb una vaselina que se’n va anar desviada per molt poc.

Al final, la insistència valencianista va tenir premi en el 71, quan Martín Tejón va fer una molt bona centrada tancada que, en el seu intent de redús per Miguel Operé, va acabar dins de la porteria lleidatana (1-1). A partir de l’empat, el Lleida només podia defensar-se sense cames fresques, ja que el fet que tant Adri Gené com Diego Iglesias fossin a la banqueta sense tenir minuts va evidenciar que només van viatjar a València per completar la convocatòria.

Tanmateix, en el 88, Unai hauria pogut donar el triomf amb un tret que va posar a prova Nil Ruiz, que va estar encertat en una de les seues poques aparicions i va segellar l’empat.

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va atribuir valor a l’empat, ja que va considerar que “ha estat un partit molt difícil de jugar, perquè ens han faltat davanters”, i va afegir que “quan hem hagut de treure Naranjo, hem trobat a faltar un punta com ell perquè a més Fran Pérez estava molt sol”. L’alzirenc es va mostrar satisfet perquè, “per com ha anat el partit, podem estar contents. Hem jugat amb el que teníem i a la segona part s’ha vist que ens han tancat”, posant èmfasi en les lesions. “Els metges ens han dit que Adri Gené no estava per jugar, i amb Diego Iglesias hem estudiat treure’l cinc minuts però el millor era no arriscar”, va admetre.

Sobre la lesió de Naranjo, el tècnic va declarar que “al principi em temia el pitjor, estava jo davant i quan li he vist la cara pensava que s’havia trencat de veritat”. Tanmateix, va aclarir que “pel que sembla no s’ha trencat els lligaments, però cal esperar a les proves per saber l’abast real de la lesió”.

Per la seua part, Fran Pérez també va assimilar l’empat en l’enfrontament d’ahir amb resignació; “Al final és el que ens tocava avui. Amb la lesió de Naranjo, sabia que estaria molt sol a dalt i fins i tot al final encara hauríem pogut guanyar”, va declarar. D’altra banda, va posar èmfasi en el fet que “hem d’anar a guanyar tots els partits però no es dona el punt per dolent”. A més, Iker Garcia va declarar que “és un bon punt vist el que ha succeït i amb la lesió de Naranjo encara més”.

El Sabadell empata a Eivissa amb polèmica i queixes del club local

El Sabadell va salvar ahir un punt en un polèmic partit a casa de la Penya Esportiva (1-1), en què es va veure beneficiat per una rigorosa doble expulsió al conjunt local en el 56, quan guanyava per 1-0, que li va fer jugar més de mitja hora amb nou. Tanmateix, la polèmica es va desfermar quan el tècnic lleidatà de la Penya, Alberto Gallego, va assegurar que va veure com el director esportiu del Sabadell, Lucas Viale, “sortia de la caseta dels àrbitres” al descans. L’acta arbitral no va reflectir l’esmentat episodi, però sí que va explicar una discussió de Viale amb membres de l’equip local a la mitja part, cosa que la Penya Esportiva també va lamentar en un comunicat.