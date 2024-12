Un any sense entrar en estadis per insults racistes en el clàssic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Antiviolència ja té proposta de sanció per als responsables d’insults racistes del passat clàssic al Bernabéu, dirigits sobretot a Lamine Yamal i a Raphinha i Ansu Fati. Més d’un mes després, la comissió sol·licita ara la imposició d’un any sense entrar en recintes esportius i una multa de 5.000 euros per als dos aficionats “que van proferir insults i gestos racistes contra el jugador visitant Lamine Yamal, menor d’edat”.

A més, també proposa una multa de 4.000 euros per a uns altres dos seguidors locals que van fer el mateix contra “diversos jugadors visitants”.

I una altra d’idèntica per a “un aficionat local que, una vegada acabat el partit i als voltants de l’estadi, va agredir violentament dos aficionats visitants, vestint un d’ells una samarreta de l’equip visitant en ocasió del partit”.

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir abans del partit avançat de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca (Son Moix, 19.00/ Movistar LaLiga), sobretot amb referència a les tres jornades prèvies sense guanyar, que vol veure tots els seus jugadors lluitant per la victòria i aprenent, atesa la joventut de la plantilla, que s’ha de lluitar sempre, des del primer minut, i recuperar la pressió de l’inici de temporada. “Vam començar molt bé, hem de lluitar perquè el camí de LaLiga és molt llarg. Cal acceptar els alts i baixos, l’important és guanyar el títol. Vull veure que tots lluiten per la victòria. L’important és que som aquí, que volem concentrar-nos en el nostre objectiu i a donar el millor de nosaltres per aconseguir l’objectiu. Si no va bé, l’any que ve serem més forts”, va assenyalar.

Per a Flick, estan en un procés d’idea de joc i concentrats a aplicar-la. “Tenim un equip jove i és fantàstic treballar amb una plantilla tan jove i uns jugadors tan brutals, amb un ambient increïble al vestidor. Però, al final, també importa sumar punts. Tot es redueix als punts i no tenim els punts merescuts pel joc. Hem de lluitar pels objectius”, va reiterar.

“El més positiu és que el novembre s’ha acabat i comencem el desembre”, va assenyalar distès, després de perdre contra Reial Societat i Las Palmas i empatar contra el Celta en les últimes jornades.

“És la part positiva, que generem ocasions, i la negativa és que no tenim els resultats esperats”, es va sincerar.

D’altra banda, ahir el president blaugrana, Joan Laporta, va visitar l’entrenament i va parlar amb Hansi Flick. “Hem parlat de la lluita, no només de jugar a futbol, sinó de lluitar. No m’agrada perdre, no m’agrada. Hem de generar aquest esperit de lluita a l’equip per la victòria, per guanyar els partits”, va concloure.

Pot al no haver-hi vencedors del ple al 15 i de catorze

Al no haver-hi guanyadors en el ple al quinze, l’import corresponent es posarà en joc com a Pot en la jornada que designi Loteries i Apostes de l’Estat. Al no haver-hi guanyadors de primera categoria, l’import corresponent es posarà en joc com a Pot en la jornada a determinar per part de Loteries i Apostes de l’Estat.

L’Alabès destitueix el tècnic Luis García

El Deportivo Alabès va comunicar aquest dilluns que Luis García Plaza deixa de ser entrenador de l’equip vitorià i que el seu substitut és l’argentí Eduardo Coudet. El tècnic madrileny cessa després dels últims resultats i tanca així la seua etapa com a entrenador albiazul després de dirigir l’equip vitorià en un total de 108 partits oficials i aconseguir un ascens de categoria a Primera divisió.

Sevilla i Osasuna es reparteixen els punts

El Sevilla i l’Osasuna van empatar (1-1) en el partit disputat ahir a la nit al Sánchez-Pizjuán, que va tancar la quinzena jornada i en el qual els locals van portar la iniciativa gairebé sempre, encara que els visitants van millorar a la segona meitat per amarrar un punt. Budimir va avançar l’Osasuna en el minut 69 i el belga Lukebakio va empatar en el 72.