Les Guerreres s'acomiaden víctimes dels seus errors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina d’handbol no va poder aconseguir el punt que necessitava i va caure eliminada de l’Europeu d’Àustria, Hongria i Suïssa, al perdre ahir per 26-23 davant de Polònia, en un partit en el qual les noves i renovades Guerreres van ser víctimes dels seus propis errors. Tal com van reflectir les 17 pèrdues de pilota de les espanyoles, que van acusar, i de quina manera, la falta d’experiència internacional d’un grup en el qual debutaven vuit jugadores. Erauskin i Vegué, ambdós amb 6 gols, van ser les més destacades.