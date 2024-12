Una sisena jornada de Dona i Esport de luxe

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’evolució professional de la dona esportista serà el tema principal sobre el qual versarà la sisena edició de la Jornada de Comunicació, Dona i Esport #EllasSonDeAquí que tindrà lloc el proper 13 de desembre a l’Auditori Enric Granados de Lleida. Serà una edició amb un cartell de luxe, encapçalat per dos medallistes olímpiques, una de ja retirada, la nadadora d’artística Ona Carbonell, i una altra en ple auge, la marxadora María Pérez, que en els passats Jocs Olímpics de París 2024 es va penjar un or en relleu mixt i una plata individual en els 20 km.

La marxadora granadina, que a banda dels dos metalls olímpics atresora també dos ors mundialistes (2023) i un altre europeu (2018) en la mateixa distància, participarà en la xarrada inaugural de la jornada que conduirà la periodista Olga Viza, amb qui parlarà sobre com les dones que practiquen esport d’elit poden readaptar-se després al món laboral.

La taula redona posterior sobre esport i emprenedoria comptarà amb la presència de la professional d’apnea esportiva Isabel Sánchez, que combina la seua carrera amb la gestió del club esportiu La Careta a l’Estartit; Ona Carbonell, que després d’abandonar la piscina ha encaminat la seua vida professional cap al disseny de banyadors, l’escriptura de llibres infantils i la participació en espais televisius gastronòmics; la windsurfista olímpica Blanca Manchón, campiona del món i empresària que ha participat en programes de televisió com Supervivientes, i Estefanía Unzu, coneguda com a Verdeliss, una popular influencer reconvertida a corredora de maratons. Totes elles parlaran sobre com generar ingressos a partir de la seua imatge esportiva, coneixements i experiències durant la seua trajectòria.

També hi haurà una taula redona que reunirà representants d’esportistes, com Nacho Solana, Irene Boned, Claudia Montes i Laura Herrera, i una altra xarrada per abordar la visibilitat de la dona esportista en els mitjans de comunicació, amb la presència de Mamen Hidalgo, Laia Bonals, Sofía de la Iglesia i Cristina Gallo.

Més de 225.000 euros repartits en 37 projectes de patrocini

La Jornada de Comunicació, Dona i Esport servirà també per obrir la convocatòria de la novena edició de la plataforma de suport a l’esport femení #EllasSonDeAquí, de Pomes Livinda, del Grup Nufri. Mercè Gomà, responsable del projecte, va revelar ahir, al seu torn, que durant els vuit anys que porta vigent la plataforma s’han repartit fins a 226.000 euros entre trenta-set projectes, dividits en esports olímpics, elit no olímpic, amateur i territorial, als quals aquest any se’n suma un de nou, el que premiarà àrbitres i entrenadores. La dotació d’aquests suports són de 2.000 i de 5.000 euros.