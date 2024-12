El trial lleidatà despunta

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El trial lleidatà torna a tenir brots verds en el seu planter. Després de diversos anys de sequera, dos pilots de la província s’han situat al capdavant de les categories de promoció del Campionat d’Espanya.

Pau Giralt, un jove trialer de només 11 anys d’Almenar, ha conquerit el títol estatal de juvenil B i ha entrat a formar part del reduït grup de pilots de Lleida que abans de recalar a l’elit del trial van arribar a ser campions d’Espanya en categories de base.

Pau ha guanyat aquest any el seu quart Campionat de Catalunya i Gael, que ha estat segon, ja en suma dos

Ha unit el seu nom al d’il·lustres com Marcel Justribó, campió estatal juvenil el 1991 i júnior el 1992; Jordi Pascuet, campió júnior el 1996, i Arnau Farré, encara en actiu i que va arribar a conquerir els títols nacionals juvenil 80 (2009), juvenil 125 (2010), cadet (2011) i júnior (2013). Els tres van ser en la seua etapa sènior campions d’Europa i habituals en les proves del Mundial.

Juntament amb Giralt ha brillat aquest any Gael Hernández, de 13 anys i natural de Preixens, que ha estat subcampió d’Espanya de la categoria juvenil A. Ambdós pertanyen al Club Esportiu Circuit El Terré d’Almenar i estan tutelats per un altre il·lustre, Francesc Recio, doble campió del món de trialsín i que atresora més d’una desena de títols estatals de trial. Als dos els entrena i a ambdós els veu amb condicions per arribar lluny en l’aquesta especialitat.

“El Pau té un do, és dels pocs que quan el veus t’adones que té alguna cosa. Ja amb la moto elèctrica feia coses que no eren normals. Té unes aptituds brutals, se li veu que és una cosa innata. Després veurem fins on pot arribar, però de moment les coses pinten molt bé i ho està demostrant”, apunta Recio del seu pupil més petit, que ha conquerit el títol en el seu debut a l’Estatal.

Tampoc escatima elogis cap a Gael, que també s’ha estrenat aquest any al Nacional. “Està en un punt molt bo perquè ha fet una evolució molt bèstia des de l’estiu. Té un nivell molt bo, per sobre de la categoria en la qual està competint, i pot arribar lluny”, assenyala. Gael, que aquest mes complirà 14 anys i que ha estat dos vegades campió de Catalunya –aquest any ha estat segon–, farà el salt la pròxima campanya a la categoria cadet.

També canviarà Pau Giralt, que passarà a juvenil A amb una 125 cc, que ja va provar dilluns passat. Ha guanyat el títol estatal amb un balanç de dos victòries, quatre segons llocs i un cinquè per a un total de 119 punts, cinc més que el subcampió, el càntabre Víctor del Blanco.

“Estic molt content per haver guanyat el campionat d’Espanya, un títol important”, reconeix Pau, que té com ídols Toni Bou i Jaime Busto. “M’agraden com piloten, com pugen roques molt altes. M’agradaria arribar més alt que Toni Bou”, assegura sense embuts el jove pilot d’Almenar, que aquest any ha guanyat el Campionat de Catalunya de Trial de Nens per quarta vegada.