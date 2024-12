El Hiopos Lleida planta cara però cau a Tenerife (91-88)

Un bon Hiopos Lleida ha saltat a la pista del Santiago Martín en un primer quart amb una gran anotació per part dels dos equips (27-25). Huertas liderava l'atac dels locals i Fitipaldi l'acompanyava, per part del Hiopos Lleida Cooke ha començat molt concentrat i Paulí ha estat molt bé en atac. Al segon quart, els lleidatans han continuat competint de tu a tu i s'ha arribat a posar per davant en diverses ocasions, però un parcial final de Tenerife ha deixat el 50-46 amb un mínim avantatge pels locals.

Al tercer quart el Tenerife, de la mà de Huertas, ha buscat trencar el partit, tot i això, el Hiopos Lleida no ha tirat la tovallola i no ha superat els 10 punts de desavantatge. Chus Vidorreta s'ha autoexpulsat al final del quart intentant despertar al pavelló i als àrbitres. L'últim quart ha començat amb un triple de Paulí, que ha jugat el seu millor partit amb un 30 de valoració.

El Tenerife ha donat opcions a l'equip d'Encuentra, però en diverses ocasions, quan es podien posar per davant, no han acabat d'elaborar bones jugades d'atac i les pèrdues han condemnat al Hiopos Lleida. Finalment, en un últim minut en què Huertas ha dirigit els atacs claus, el Hiopos Lleida ha buscat a través dels triples continuar viu, però no ha estat suficient i s'ha arribat al 91-88 definitiu.