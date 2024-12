L’Atlètic Lleida dona un cop sobre la taula i guanya a l’Europa B (3-1)

Publicat per GUILLEM MONTARDIT Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb un Europa actiu, però sense encert en els metres finals. Una centrada al minut 10 no ha trobat cap rematador de l’Europa, i al minut 17, Wilber ha aprofitat un greu error del porter rival per avançar el marcador (1-0). L’Europa ha intentat reaccionar amb arribades puntuals, destacant una acció al minut 25 que Dauda ha aconseguit refusar. A mesura que avançava la primera part, el partit s’ha tornat més travat, amb interrupcions constants. Nil Sauret ha vist una targeta groga al minut 28, i poc després, una falta favorable a l’Europa no ha tingut conseqüències. Dauda i Joanet també han estat amonestats al minut 40 i 41 respectivament, en una fase de partit marcada per la tensió. Abans del descans, Wilber ha tornat a ser protagonista, culminant un contraatac amb una excel·lent passada de Cucu per signar el 2-0 al minut 43. La primera meitat però, ha acabat amb una nova targeta groga, en aquest cas a Manrique.

A la segona meitat, l’Europa ha intentat buscar alternatives ofensives que l’Atlètic Lleida ha pogut neutralitzar. Cucu ha rebut una targeta groga al minut 53, i al 57, Joanet ha estat a punt de marcar amb un cop de cap que no ha trobat porteria. Tot seguit, un xut de l’Europa al minut 59 ha sortit desviat. Els canvis han començat a arribar: Villote ha entrat per Alcalà al minut 60, i al 67, Koné ha substituït Cucu. En aquest tram del partit, l’Europa ha mantingut la iniciativa, però sense trobar l’encert necessari. Tot i això, al minut 71, una acció clau ha canviat el partit: Manrique ha comès penal, i Arqués no ha perdonat des dels onze metres, retallant distàncies per a l’Europa (2-1). Pau Torres ha vist targeta groga poc després a causa de pegar una pilotada a l’aire. Gabri ha buscat més aire a la banqueta, amb Fer Albín i Toni Vicente entrant al minut 79 per Joanet i Nil Sauret. Tot i la manca d’oportunitats en els darrers minuts, Samsó ha disposat d’una gran jugada al minut 86. Sule ha tancat el partit al minut 90 amb un gol que ha assegurat la victòria (3-1).

L’Atlètic Lleida se situa ara mateix setè amb 19 punts. Pel que fa als desplaçaments, el conjunt de Lleida visitarà la setmana vinent el camp del Vilassar de Mar.