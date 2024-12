L'infantil del Força Lleida cau amb el Saragossa i no anirà a la fase final de la Minicopa ACB

El Cochesinternet.net Lleida no estarà a la fase final de la Minicopa Endesa, que es disputarà a Gran Canària entre el 12 i el 16 de febrer del 2025, de forma paral·lela a la Copa del Rei. Després de guanyar dos partits i perdre’n un a la fase de grups, que es va jugar divendres i dissabte, tenia l’opció de guanyar-se aquest diumenge la plaça, però l’equip entrenat per Rubén Petrus va perdre davant del Casademont Saragossa per 77-67 i, per tant, serà l’equip aragonès qui estarà entre els vuit equips que es jugaran el títol a Gran Canària.

L’equip lleidatà va guanyar el primer quart per 15-16, però va cedir en el segon (23-15) i en el tercer (26-17), per la qual cosa, encara que en l’últim període es va imposar per 13-19, va acabar derrotat 77-67.

Així, Reial Madrid, Unicaja Andalusia, Joventut Badalona, València, Casademont Saragossa i Cajasiete Canàries s’uneixen a Barça i Gran Canària, ja classificats com a vigent campió i amfitrió, respectivament. El Força Lleida va guanyar a la fase UCAM 70-85 i Breogán 61-75, cedint davant d’Unicaja (52-102).