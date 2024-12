El Cadí perd a la pista d'un dels cuers, l'Ardoi, i encaixa la sisena derrota seguida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va tornar a caure ahir i va acumular la seua sisena derrota consecutiva, posant de manifest la necessitat de reforçar la plantilla per sortir del pou. Les lleidatanes van cedir davant d’un dels cuers, l’Ardoi, en un duel en el qual Murekatete va destacar per sobre de les seues companyes, molt desencertades una vegada més (66-53). Les absències de Baines i Mandic no van ajudar, però el conjunt de l’Alt Urgell va oferir una imatge molt preocupant. La posada en escena va ser molt bona, amb un Cadí superior a l’equip navarrès i que va obligar el tècnic local, Juancho Ferreira, a aturar el partit amb el 5-11. Murekatete va tancar un parcial de 0-12 per a una màxima renda de 9 punts (5-14), però l’entrada de Mata i Svetlíková va donar pas a la reacció local.

Un 7-0 que va fer que Isaac Fernández demanés el seu primer temps mort. Només dos tirs lliures anotats en gairebé 4 minuts i un ajustat 14-15. No va tardar l’Ardoi a col·locar-se davant, en un segon quart avorrit, travat i mancat de ritme. Faltes i més faltes assenyalades pels àrbitres, entossudits a portar el partit a la línia de tirs lliures. Això va fer que cap dels dos equips no fos capaç d’arrancar, malgrat que el Cadí va poder situar-se 4 punts amunt (21-25).

Les navarreses van donar una petita escomesa i van aconseguir anar-se’n al descans amb una renda mínima (30-28). Anotació baixa, Murekatete com a única referència a la pintura (14 punts) i un percentatge de tres terrorífic (1 de 14). Era complicat fer-ho pitjor, però el Cadí es va entossudir que fos així. L’Ardoi va arrancar la segona meitat amb una Tunstull inspirada, sense gairebé obstacles físics sota la cistella.

Un triple de l’altra ex del Sedis, la finlandesa Lahtinen, va situar una màxima diferència de 8 punts per a les locals (40-32). Isaac Fernández no va tenir més remei que sol·licitar un nou temps mort a 5:01 del final del tercer quart. Però va seguir el caos en l’equip lleidatà, que va arribar a perdre per 13 punts després d’una nova cistella de Lahtinen (45-32). Un triple de Raventós, el segon del Cadí en tot el partit, va frenar la sagnia. Jefferson, molt irregular, es va unir als bons minuts de les lleidatanes i Murekatete va establir el 47-40 perquè Juancho Ferreira hagués d’aturar el partit a 1:57 del final del quart.

Jefferson, amb un nou triple, va posar al Cadí a només 4 punts i tot semblava que tornava a la normalitat, però l’Ardoi va etzibar un cop molt dur de digerir. Dos triples seguits de Rodríguez i Tate van deixar el 53-43 a l’entrar en l’últim parcial. Una diferència de 10 punts que al Cadí li semblava gairebé impossible. Una solitària cistella de Mata en els 3 primers minuts de l’últim quart no convidava pas a l’optimisme.

Les lleidatanes no encertaven la tecla i l’entrenador va haver de sol·licitar temps mort a falta de 4:37 (59-47). Un únic triple d’Aguilar en un minut i mig de joc va provocar l’aturada de Ferreira, que va donar l’empenta final a l’Ardoi, amb 4 punts consecutius de Tunstull i Tate (63-50). Nou temps mort d’Isaac Fernández, ja pensant en l’average de cara a la segona volta. Les navarreses van elevar la màxima renda fins als 16 punts després d’un 2+1 de Tunstull (66-50). Un nou triple d’Aguilar va tancar el marcador, que va deixar la sisena derrota consecutiva d’un Cadí que ja és a prop dels llocs de descens. Molt lluny queda el triomf sobre el Gernika, l’1 de novembre, l’últim cop que el conjunt de l’Alt Urgell va celebrar un triomf a la competició. Tindrà una nova oportunitat dissabte (19.30) al Palau contra l’Araski, un altre dels equips de la zona baixa i que dissabte va perdre amb claredat contra el Perfumerías Avenida (65-93).

“No puc retreure res a l’equip a nivell d’esforç”

El tècnic del Cadí, Isaac Fernández, va manifestar a l’acabar el partit que “no puc retreure res a l’equip a nivell d’esforç, d’intentar que les coses sortissin millor del que han sortit. Ens ha tornat a penalitzar molt la falta d’encert, ja que a la primera meitat portàvem només un triple i a la segona meitat tampoc no han millorat gaire els números. Hem sortit bé i hem agafat una diferència important i en un petit instant aquest marge ha desaparegut. Són coses que passen quan no tens experiència, però estem parlant de la Lliga Femenina, el màxim nivell, i aquí el que compta és guanyar. Tanmateix, l’Ardoi ha estat millor i no ens queda altra que continuar treballant”, va afegir Fernández.