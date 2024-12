El Lleida empata amb el Torrent i se li escapa una altra victòria a casa

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va deixar escapar l’oportunitat de tornar a guanyar després de tres empats seguits i, a la fi, igualar el Sabadell al capdavant de la taula, després de no poder sentenciar un triomf que semblava clar en el primer temps (1-1). Els blaus es van avançar amb un gol de Fran Pérez en el primer temps però Chavarría, de cap, va certificar el quart empat a un consecutiu i el vuitè partit sense perdre, després d’un duel en el qual van anar de més a menys però en el qual van tenir millors ocasions per sumar els tres punts. Tanmateix, la punxada del Lleida va trobar una rèplica exacta en el partit del Sabadell, que va firmar taules davant del Terrassa (0-0) i es manté líder dos punts davant del conjunt blau, que fins i tot es distancia a un punt del tercer, un Atlètic Balears que va caure contra l’Andratx. Tanmateix, els de Marc Garcia podrien ser superats pel Sant Andreu, si aquest certifica la victòria davant de l’Europa, en el partit que es va suspendre per 3-5 a favor seu i que es reprendrà aquest dimecres.

Els primers minuts van demostrar que el Lleida volia tant sí com no els tres punts, amb un domini total de la possessió sense donar opció a atacs rivals. Precisament, en el minut 11 van anul·lar un gol a Iker Garcia per un fora de joc bastant dubtós. A partir del primer avís, el Torrent va acumular més homes en defensa tancant amb dos línies de cinc. Arribats a l’equador del primer temps, el Lleida va desembussar la defensa visitant mitjançant Fran Pérez, que ahir suplia al lesionat Naranjo en la posició de nou. Diego Iglesias va posar una centrada tancadai entre Adri Lledó i un defensa van pentinar la pilota perquè Fran Pérez anotés l’1-0 arribant a plaer des de darrere. El gol va provar bé al Lleida, que hauria pogut fer el segon si el col·legiat hagués xiulat penal a unes mans d’un defensa del Torrent després d’un toc d’Òscar Rubio que l’àrbitre no va considerar punibles.

Els últims 45 minuts van oferir un canvi d’escenari quan l’entrenador del Torrent va fer tres canvis, deixant enrere el plantejament defensiu per anar-se’n a l’atac i començar a tenir la possessió. Tot i així, Diego Iglesias va avisar al 50 quan va trobar un xut després d’una magnífica elàstica però que el porter visitant va enviar a córner. Deu minuts després va arribar una altra ocasió, encara més clara, per al gallec, que es va quedar sol davant del porter, va esperar un central per retallar-lo i, després de deixar-lo a terra, va disparar fora amb tota la porteria per a ell. El Lleida va passar de celebrar el possible 2-0 a témer per l’empat rival davant l’amenaça d’un Torrent que cada vegada s’atansava amb més perill a l’àrea lleidatana.

I així va ser com en el minut 72 va arribar la confirmació del que molta gent es temia, amb el gol de l’empat del Torrent. El lateral Mateu va rebre a la banda i va posar la pilota al cap d’un Chavarría que, inexplicablement lliure de marca, va rematar lluny de l’abast d’Iñaki (1-1). Amb l’empat encaixat, el Lleida va intentar tornar al joc del primer temps però li costava arribar amb perill i la seua frustració, que augmentava amb el pas dels minuts, es va exemplificar en Diego Iglesias, que va passar de ser el jugador més actiu a anar-se’n expulsat per roja directa el dia en què tornava a ser titular després d’una lesió. L’extrem es va llançar al contraatac i, quan Christian el va subjectar de la samarreta, va reaccionar colpejant-lo a la cara, que li va valer l’expulsió i afegeix una altra baixa important per a l’atac blau.

Màxima igualtat en la classificació del grup

Al cap de 15 jornades, la igualtat al grup és total, ja que des del líder, el Sabadell, fins a l’Espanyol que està tretzè i en play-out, hi ha només set punts. De fet, el Torrent pot passar de la desena a la quarta plaça si guanya el seu partit ajornat dimecres.

Ratxa inèdita d’empats des de la campanya 2012-13

El Lleida acumula quatre empats seguits en una mateixa temporada per primera vegada des de la 2012-13, quan en va arribar a encadenar cinc entre la jornada 11 i la 15. Tanmateix, l’actual dinàmica destaca perquè tots han estat amb el mateix marcador, 1-1.

Ensurt al Gol Nord durant el partit

Passat el minut 60, el partit es va aturar durant un minut després que els serveis mèdics rebessin l’avís que un aficionat del Gol Nord s’havia donat un cop al cap. Tanmateix, es va recuperar ràpidament sense més conseqüències.