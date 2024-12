L'Atlètic Lleida venç un Europa B invicte a domicili

Publicat per PAU OSORIO Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va vèncer ahir per 3-1 l’Europa B al firmar una gran actuació coral que va demostrar que, a poc a poc, els de Cappont s’estan convertint en un conjunt molt regular i en un dels equips més sòlids del grup 5 de Tercera Federació. Els lleidatans afrontaven aquest duel davant d’un equip que no havia perdut cap partit a domicili, amb baixes molt sensibles com les de Boris Garrós, Marc Vales, Moro Sidibé i Marc Sanz, però van ser capaços de materialitzar les seues ocasions de perill per obtenir un triomf clau que els permet superar el filial europeista en la classificació i establir-se a la vuitena posició de la taula a un sol punt dels llocs de play-off, que ara mateix tanca el Mollerussa amb 20 punts.

“A casa ens faltava un resultat, davant d’un bon equip, com el d’avui per agafar confiança”

Pel que fa al partit, tots dos conjunts van saltar al terreny de joc condicionats per les fortes ràfegues de vent i des d’un inici van intentar buscar els seus atacants amb un estil de joc molt directe, tot i que no van tenir gaire èxit en els minuts inicials. Per la seua part, l’Atlètic Lleida es va plantar sobre el terreny de joc amb la idea clara de pressionar la sortida de pilota dels visitants i, precisament, fruit d’un error colossal del porter de l’Europa B, Álvaro Rodríguez, qui va perdre l’esfèric a l’àrea petita quan intentava regatejar Wilber Hurtado, l’Atlètic Lleida va poder avançar-se amb un gol molt senzill que va augmentar la renda personal de l’equatorià, el màxim golejador del conjunt de la Terra Ferma, que anotava el seu cinquè gol del curs (1-0).

Després del gol, els de Gabri García van continuar mostrant-se molt sòlids en defensa, sobretot gràcies a l’excel·lent rendiment del central, Daouda Kone, que es va erigir com la gran referència defensiva de l’equip, deixant sec Buba, el màxim golejador del filial de l’Europa. En la faceta ofensiva, els locals van continuar apostant pel futbol directe i en el minut 43, just al tall del descans, Guillermo Cucurull Cucu va rebre una pilota a la zona de tres quarts de camp i amb una passada fantàstica va deixar sol Wilber davant el porter perquè el davanter pogués firmar el doblet i el seu sisè gol de la temporada (2-0).

A la represa, el partit va seguir la mateixa tònica del primer temps, amb un Atlètic Lleida molt segur en defensa i un Europa B que, malgrat controlar la possessió, no va ser capaç de connectar amb els seus atacants durant tot el partit. De fet, en els compassos inicials del segon temps, els de Cappont van tenir diverses aproximacions que haurien pogut ampliar el seu avantatge en el marcador.

Tanmateix, quan tot semblava encarrilat, l’àrbitre, Vicente del Mar, va assenyalar un penal de Manrique sobre el capità de l’Europa B, Sergi Hernández, que ell mateix acabaria materialitzant per retallar diferències a falta de 20 minuts per arribar al final del temps reglamentari (3-1).

Després del gol, els del barri de Gràcia van intentar, per tots els seus mitjans, igualar el partit, però els canvis encertats de Gabri i la confiança defensiva de l’equip lleidatà va frustrar les aspiracions dels visitanes, que no van ser capaços de trobar els seus atacants en situacions avantatjoses i l’Atlètic Lleida va poder reprendre el control del partit.

En els minuts finals, el matx es va trencar a causa dels canvis ofensius que va introduir el tècnic visitant, Jonathan Ruiz, amb l’objectiu d’intentar descol·locar una defensa local que es va mostrar pràcticament inexpugnable durant tot el partit.

No obstant, al contrari del que s’esperava, els que van treure petroli d’aquest descontrol van ser els del Segrià, que en una transició ofensiva molt ràpida van trobar Soule en una posició avantatjosa dins de l’àrea i, amb un xut molt potent i sec, va vèncer per tercera vegada en el partit Álvaro Rodríguez i va establir el 3-1 definitiu que va acabar donant tres punts capitals a l’Atlètic Lleida per seguir de ple en la lluita pels llocs de play-off d’ascens.

Després de la victòria, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va destacar que “l’equip no ha fet un partit brillant, però sí un de molt intel·ligent, ja que ens hem adaptat a les circumstàncies del vent i a un equip que sabíem que ens collaria molt. Amb el 2-1 s’han despertat alguns fantasmes del dia del Mollerussa, però l’Europa B no ens ha generat gaires ocasions i el 3-1 em sembla un resultat just després del que s’ha vist sobre el terreny de joc”.

L’entrenador també va voler posar en relleu que “els tres punts són molt importants i em deixen molt satisfet, ja que a casa ens faltava ser més contundents”.

Sobre la millora de resultats de l’equip, Gabri va explicar que “ens trobem en el camí de ser més regulars. De fet, ho necessitàvem i ho demanàvem perquè a casa ens estava faltant un resultat com el d’avui, davant d’un gran equip, per agafar confiança i poder ser solvents al nostre camp, la qual cosa és fonamental en aquesta competició”.

Pel que fa a la faceta defensiva de l’equip, un dels grans pilars per entendre la victòria de l’Atlètic Lleida davant l’Europa B, Gabri va apuntar que “realment és una llàstima perquè som un equip al qual li fan molt poques ocasions, però sempre acabem encaixant gols en camps com el de la Muntanyesa, el Cerdanyola o el Peralada i crec que aquesta és la nostra assignatura pendent”.

Malgrat els gols en contra, el tècnic va ressaltar que “és veritat que últimament hem fet un pas endavant i ens hem mostrat més sòlids malgrat assumir més riscos en defensa, però gairebé sempre ens acaben marcant algun gol. No és un tema que em preocupi en excés, però hem de millorar”, va concloure.

Finalment, Gabri va parlar sobre el seu pròxim rival, el Vilassar de Mar, i va declarar que “és un equip que va començar malament, però després d’una bona ratxa s’ha col·locat a la posició que li correspon. Com sempre, guanyar fora de casa és molt díficil, però espero sumar algun punt”.