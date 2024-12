Un lleidatà amb Gamper

Publicat per O. LALANA Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara que es compleix el 125 aniversari del FC Barcelona resulta oportú conèixer els qui van ser els pioners que van jugar al club i entre ells el primer lleidatà va ser Pere Molins Pascual, nascut a Almacelles el 15 de febrer del 1889, segons un estudi iniciat en el seu dia pels historiadors i periodistes esportius José Alberto Salas i el malaguanyat Dani Badia.

Pere, conegut popularment com Pera al món del futbol, es va iniciar en aquest esport com a jugador del X-Sporting Club de Barcelona el 1906. Aquest equip va ser fundat el 1902 amb el nom de Foot-ball Club X i eren coneguts com Los incógnitos. Amb els anys i diferents remodelacions dels integrants de l’equip es va refundar un nou equip el 1909 amb el nom definitiu de Club Deportiu Espanyol.

No va ser fins tres anys més tard que Pere Molins va entrar com a jugador del Barça com a defensa. Hi serà tres temporades (des del 1912 fins al 1915). Va jugar un total de 21 partits (17 d’amistosos, 2 del Campionat de Catalunya i 2 més del Torneig dels Pirineus Orientals). Val a dir que en aquells anys encara no existia la Lliga espanyola i que el futbol es trobava en bolquers.

Sigui com sigui, durant aquells anys el Barça va guanyar la primera Copa Catalunya i va ser molt popular aquell equip format per Alcántara, Allack, Amechazurra, Apolinario, Aramburu, Barba, Berdié, Berrondo, Bori, Bru, Castejón, Castells, Espelta, Forns, Gamper, Jack Greenwell, Irizar, Massana, Molinos, Morales I i II, Oller, Peris, Pomés, Ponsà, Reñé, Robert, Rodríguez, Rozitsky, Sans, Steel i Wallace. Com a dada curiosa també val a destacar que Pere Molins va ser un dels atletes seleccionats per participar en els Jocs Olímpics de Berlín de l’any 1916, que no van arribar a celebrar-se per l’inici de la Primera Guerra Mundial.

VA JUGAR AMB HANS GAMPER

El lleidatà Pere Molins Pascual (Almacelles, 15-2-1889 / Barcelona, 13-1-1955) va jugar al FC Barcelona en els inicis del club, entre 1912 i 1915, i va ser company d’equip del fundador en persona, el suís Hans Joan Gamper. La resta de jugadors amb els quals va coincidir eren Alcántara, Allack, Amechazurra, Apolinario, Aramburu, Barba, Berdié, Berrondo, Bori, Bru, Castejón, Castells, Espelta, Forns, Jack Greenwell, Irizar, Massana, Molins, Morales, Oller, Peris, Pomés, Ponsà, Reñé, Robert, Rodríguez, Rozitsky, Sansteel i Wallace.

Encara no existia la Lliga

Molins, conegut futbolísticament com Pera, va jugar un total de 21 partits amb l’equip barcelonista (17 d’amistosos, 2 del Campionat de Catalunya i 2 del Torneig dels Pirineus Orientals). Amb el Barça va guanyar la primera Copa Catalunya que es va disputar en uns anys en què encara no existia la Lliga espanyola.

Anterior etapa a l’Espanyol

Després d’iniciar-se al X-Sporting Club de Barcelona el 1906, una sèrie de refundacions el va conduir el 1909 a una nova entitat, el Club Deportiu Espanyol, que va donar lloc a l’actual RCD Espanyol, tot i que els seus orígens daten del 1900 sota la denominació de Sociedad Española de Foot-ball.

Multiesportista

Era un gran submarinista, segons la premsa de l’època, i destacava al Gimnàs Gibert amb els seus salts de trampolí. També practicava el llançament de javelina i disc. Els seus èxits van fer que fos seleccionat per als Jocs Olímpics de Berlín 1916, que no es van disputar per la Guerra Mundial.