L’ensorrament del sostre d’un petit magatzem al camp de futbol del Mangraners dilluns passat a la tarda ha fet que el FiF Lleida, també usuari de la instal·lació municipal, hagi denunciat les deficiències i la precarietat del recinte esportiu. Josep Maria Culleré, president del FiF, va dir en declaracions a aquest diari que “l’ensorrament es va produir un minut després que dos nens entressin al magatzem juntament amb un entrenador perquè allà és on guardem el material. Hauria pogut passar alguna cosa greu”.

Culleré va afegir que “la nostra instal·lació és la més deteriorada de totes les de futbol base de la ciutat. Hi ha clubs com l’AEM que es queixen per no tenir aigua calenta i nosaltres és que no tenim ni vestidors. El tema és qui ha de gestionar la instal·lació? El Mangraners, la Paeria o nosaltres? si es decideix que ho fem nosaltres, segur que ho solucionaríem”, va assegurar.

El president del FiF va dir que en repetides ocasions han avisat la Paeria de la situació. “Vam fer un informe amb fotos amb totes les incidències ja en l’època en què Sergio González era el regidor d’esports. El gener d’aquest any vam passar una sol·licitud a l’alcalde i a Jackson Quiñónez i al maig novament i no hem rebut cap resposta”, va assenyalar Culleré, els equips del qual s’entrenen i juguen els partits a Mangraners i només s’entrenen al Camp Escolar perquè el camp no compleix les mesures reglamentàries.

Per la seua part, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va respondre que “som conscients que les instal·lacions esportives municipals estan envellides i també som conscients que és un problema que no ve d’ara. Per això vam fer una auditoria molt exhaustiva, que va tardar a elaborar-se un any, i tenim un pla per millorar-les en tres anys, amb un import global de 6 milions d’euros, a raó de dos milions anuals a partir del 2025”. A més, va demanar “empatia” als clubs perquè utilitzen gratuïtament els recintes, cosa que no passa en altres ciutats.