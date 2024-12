L'Enoli Les Borges Vall empata contra l'Irun

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enoli Les Borges Vall va cedir ahir un empat (3-3) davant de l’Irun Leka Enea, en un duel que els de les Garrigues van començar manant 3-1, però en el qual no van poder tancar la victòria en els dos últims partits. Mihai Bobocica va aconseguir el primer punt per a l’equip basc al superar per 1-3 Norbert Tauler, amb parcials de 12-10, 6-11, 8-11 i 8-11. Va empatar Marc Duran al derrotar per 3-1 Antonino Amato (11-6, 7-11, 11-7 i 13-11) i va posar davant els lleidatans Joan Masip, amb un triomf per 3-2 contra Jon Guerricabeitia (11-9, 13-11, 9-11, 13-11 i 13-11). Marc Duran va posar el 3-1 al guanyar Bobocica, però Guerricabeitia i Amato van empatar al vèncer Tauler i Masip.