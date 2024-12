Oferta del Força Lleida per regalar bàsquet per Nadal

Nadal és temps de regals i el Força Lleida ha llançat una temptadora oferta perquè entre les opcions dels lleidatans en aquestes dates s’inclogui l’opció de veure partits de bàsquet al Barris Nord. Els aficionats lleidatans poden adquirir fins a aquest divendres una entrada per al partit que el Robles Lleida jugarà dissabte davant de l’Alcorcón i els dos pròxims de l’Hiopos Lleida a casa, diumenge contra el Surne Bilbao Basket i el dissabte següent, dia 21, davant del Covirán Granada, a un preu conjunt que oscil·la entre els 28,50 euros per a jubilats en una zona concreta i els 76, en funció de la zona de la grada triada. “Pensem que són dates idònies perquè l’afició s’acabi d’enganxar i que regalar bàsquet sigui una possibilitat més”, explicava ahir el president del club, Albert Aliaga. El fet que en l’oferta s’inclogui el partit del Robles obeeix al fet que, com reconeix el dirigent, “els partits de l’equip femení no estan tenint la resposta que esperàvem. Entrem ara en unes dates familiars i l’opció d’assistir en grup a aquests partits pensem que és una opció molt atractiva”, afegeix.

Sí que està satisfet Aliaga de la resposta que està tenint l’afició en els partits de l’equip masculí. “A més d’assolir el límit de 4.000 abonats que ens vam proposar, en tots els partits s’han superat els 5.200 espectadors”.

D’altra banda, ahir ja es van entrenar a les ordres de Gerard Encuentra les dos últimes incorporacions de l’equip, l’aler pivot nord-americà Chevez Goodwin i el base neerlandès Keye van der Vuurst, que podrien debutar ja en el partit d’aquest diumenge vinent contra el Bilbao. El club espera augmentar amb ells el potencial de l’equip. La seua arribada ha provocat la rescissió del contracte de Derek Cooke i, pel que fa al pivot Hamilton, s’espera la seua evolució.