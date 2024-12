Prova de foc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona visita avui el Borussia Dortmund al Signal Iduna Park (21.00 hores), en la sisena jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, en un duel clau entre el tercer i quart classificat, amb la morbositat afegida de tornar a veure Robert Lewandowski en la que va ser casa seua abans de fitxar pel Bayern Múnic.

Hansi Flick va dir que l’equip espera “fer un pas endavant” contra el Borussia Dortmund després d’haver comès “algun error” en els últims partits, cosa que considera “completament normal”. “Hem jugat molts partits en els quals hem demostrat el nostre valor, per exemple, amb el Reial Madrid o amb el Bayern. Han estat partits en els quals hem demostrat del que és capaç aquest equip. Hem demostrat que estem preparats per enfrontar-nos a grans desafiaments o a grans partits. Demà –per avui– l’equip ha de donar-ho tot, mostrar el màxim potencial. Serà un partit complicat, per descomptat que sí, però tenim una gran qualitat i podem superar-lo si ho donem tot. És una cosa que ens motiva a tots una mica més. Volem guanyar els punts i fer un pas cap al davant”, va declarar ahir en roda de premsa.

En aquest sentit, va explicar que malgrat que hi ha “moments de davallada”, l’important és “com acabi la temporada”. “Estem convençuts que podem tirar-ho endavant, i hem de fer-ho amb confiança, jugar com nosaltres volem jugar. I així continuarem millorant. Tenim molt clar que hi ha algunes situacions que fan que l’equip quan jugui pugui tenir algun error, i hem de continuar esforçant-nos. Som un equip molt jove, és completament normal. L’equip té la voluntat de fer-ho tan bé com sigui possible, i és una cosa que a mi m’agrada molt”, va afegir.

Va reconèixer que davant del Betis van perdre dos punts que els van fer “molt de mal”. “però hem d’aprendre dels nostres errors. Hem de millorar el nostre potencial i de continuar treballant cada dia. Estic convençut que aquest equip pot fer-ho perquè té una gran qualitat i perquè hi ha moltíssims jugadors al meu equip que tenen un gran potencial”.

D’altra banda, l’Atlètic rep avui l’Slovan de Bratislava (18.45 hores), amb l’objectiu d’encadenar la desena victòria consecutiva per optar a estar entre els vuit primers.

Vinícius i Bellingham van comandar la reacció del Reial Madrid a Bèrgam, on van guanyar 2-3 per fer un pas endavant per treure l’equip de la vora de l’abisme a la Lliga de Campions, amb dos gols separats per tot just tres minuts que van resoldre el desafiament de l’Atalanta de Gian Piero Gasperini, que va estar a apunt en l’última jugada de marcar el gol de l’empat. Mbappé va fer el seu gol número 50 a la Champions, però va haver de ser substituït al minut 36 per uns problemes musculars.

El Liverpool es va refermar ahir en el liderat de la Lliga de Campions al sumar el ple de victòries, sis de sis, gràcies a un únic gol de Mohamed Salah des dels onze metres que deixa contra les cordes el Girona (0-1), que està obligat a aconseguir la gesta de vèncer el Milan a domicili i l’Arsenal a casa per somiar jugar les eliminatòries d’aquesta competició.

L’equip d’Arne Slot, també líder indiscutible de la Premier League, va reivindicar la seua condició d’equip més en forma del continent amb un nou triomf, malgrat que va haver de patir-lo perquè el conjunt de Míchel Sánchez va firmar una actuació sòlida.

Només va faltar el gol, la seua gran assignatura pendent aquesta temporada, a l’equip gironí, que va lamentar la tercera derrota i el tercer partit sense veure porteria en una setmana, després de perdre contra el Logronyo (0-0) a la Copa del Rei, el Reial Madrid (0-3) a la Lliga i el Liverpool (0-1). Ja suma onze partits sense marcar, a més de registrar cinc derrotes en sis jornades a la Lliga de Campions.

Araujo rep l’alta després de 156 dies i entra a la convocatòria

Ronald Araujo va ser la gran novetat a la llista de Hansi Flick. L’uruguaià va rebre l’alta mèdica després de patir una lesió l’estiu passat amb la seua selecció. Fa 156 dies que Ronald Araujo es va lesionar amb Uruguai a quarts de final de la Copa Amèrica i entra per primera vegada a la llista.Pel seu part, el porter Iñaki Peña va dir ahir que Hansi Flick els ha demanat “de tornar” a allò que fa un mes i mig els “va fer imparables”. “Al final ell té clar el que hem de fer, així ens ho ha transmès i tenim clar el que cal fer i el que no. Cal donar el cent per cent de tots nosaltres, estar inspirats en defensa, en atac, controlar el partit i ser determinants a les àrees”.

El partit de la Copa del Rei a Barbastre, el 4 de gener a les 19.00

El Barcelona jugarà el seu partit de la Copa del Rei a Barbastre el dissabte 4 de gener a les 19.00, segons va anunciar ahir la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), mentre que el Deportiva Minera-Reial Madrid es disputarà el dilluns 6 de gener, festivitat de Reis, també a les 19.00.D’altra banda, el partit València-Reial Madrid, ajornat de la jornada 12 de Lliga a causa de la dana que va afectar el País Valencià, es jugarà finalment el divendres 3 de gener, a les 21.00 hores. En principi, el partit s’havia anunciat per al 2 de gener, data que va modificar ahir la RFEF.