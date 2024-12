Van der Vuurst: “Lleida era una de les meues prioritats”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Keye van der Vuurst, una de les dos últimes incorporacions que ha fet l’Hiopos Lleida, va reconèixer ahir en la seua presentació oficial que l’equip de Gerard Encuentra “era una de les meues principals prioritats” quan va saber del seu interès i que pot aportar moltes coses, entre les quals experiència, malgrat que està a punt de complir 23 anys. “Crec que la meua principal habilitat és la de generar joc per als meus companys, també puc aportar punts si cal, però sobretot organització i experiència. Malgrat ser molt jove, ja he jugat diverses temporades a la Champions League i en equips nacionals.. o sigui, que considero que ja tinc certa experiència”, va assenyalar amb referència al seu pas pel Palència i a l’equip del seu país.

El base neerlandès, que arriba cedit pel Joventut fins a final de temporada, també veu factible que l’equip se salvi, cosa que no va poder aconseguir la temporada passada amb el Palència. “L’any passat no vaig tenir la sort de quedar-me a l’ACB, però amb aquest equip és realment possible. Observant la plantilla i com juga, penso que podem arribar a fer grans coses, però es tracta d’anar partit a partit i el primer arriba aquest diumenge”, va indicar.

“Un aspecte important del seu fitxatge és la gana per convertir-se de nou en un jugador important”

Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, va assegurar que “és un jugador que ens aportarà un salt important en aspectes com la generació ofensiva en el bloqueig directe, en la capacitat de passada, a fer millors els seus companys en atac. Estem davant d’un jugador molt jove i amb un gran futur al davant, però que ja té un molt bon present com ja va demostrar l’any passat a l’ACB”. Confia que “l’adaptació sigui ràpida a la idea de joc i la filosofia” i va reconèixer que “un aspecte important de la seua contractació és la gana que té per convertir-se de nou en un jugador important i referent a la Lliga, amb moltíssimes ganes de triomfar”.