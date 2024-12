El lleidatà Ramon M. Piqué presenta un llibre sobre Cruyff

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Ramon M. Piqué va presentar ahir a la llibreria Caselles, acompanyat per l’activista cultural Antoni Gelonch, el llibre El Contracte. Cruyff, Carabén, Catalunya, la història del fitxatge de Johan Cruyff per Barça el 1973, un esdeveniment històric amb el qual l’autor defensa que, a més de ser clau per crear les bases del Barça triomfador que va arribar, va ser decisiu perquè “va ajudar a canviar la mentalitat de Catalunya”.