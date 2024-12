Marc Garcia: “Treballem per ser menys previsibles”

Partit de les estrelles ■ El Camp d’Esports va ser l’escenari de luxe d’una nova edició d’aquest partit que acostuma a celebrar-se cada any quan s’atansen les dates nadalenques. El combinat format majoritàriament per membres del club va ... - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, va dir ahir que davant la plaga de lesions que afecten la plantilla estan treballant “per ser més versàtils i menys previsibles”. Davant la visita demà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a l’Espanyol B (17.00 h), Garcia va dir que s’enfronten a “un filial de nivell que ens ho farà passar malament, però estem treballant per ser molt versàtils i menys previsibles que darrerament”. Va afegir que està dissenyant un pla de partit que tregui el millor partit a les dificultats que suposen les lesions que tenen. Es pot recordar que són baixes per lesió Joan Campins, Juanan, Taronger, Mario Domingo i Neyder Lozano, a més del sancionat Diego Iglesias.

El tècnic blau, lluny de lamentar-se, va voler destacar les virtuts que ha apreciat en els seus jugadors per adaptar-se a la situació de les nombroses baixes. “Ens han fet descobrir una interessant versió d’Iker, que Fran s’hagi convertit en un principal juntament amb Unai, Diego o un Òscar Rubio que és etern; ells i tots els altres aconsegueixen compensar les baixes que patim. Per això, una vegada que recuperem tots els efectius, aconseguirem ser més forts i més complets per continuar creixent i evolucionant”, va explicar.

Sí que va reconèixer que la baixa de Diego Iglesias “ens ha fet mal perquè ens aportava moltes coses”. Però va insistir que “hem de trampejar el temporal perquè durant la temporada no serà tot de color de rosa. Això forma part de la normalitat en el futbol”.

Sobre com pot afectar demà a l’Espanyol B que jugués entre setmana en partit ajornat contra el Torrent (al qual va guanyar per 1-2), l’entrenador alzirenc va restar importància a aquest fet i va dir que “mai no han afectat aquests partits entre setmana ni mirant-ho des del nostre punt de vista, ni mirant els altres equips. Mai no ha estat un problema per a l’equip que ha jugat entre setmana i més amb equips com l’Espanyol B, que compten amb plantilles molt àmplies”, va concloure.