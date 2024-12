El Hiopos Lleida passa per damunt del Bilbao Basket (84-66)Santi Iglesias

Publicat per JORDI ARGILÉS

El partit ha començat amb un parcial de 2-9 per Bilbao, però un gran inici de Goodwin, anotant els primers sis punts de l'equip lleidatà, ha igualat el marcador. Amb l'entrada de Van der Vuurst, l'equip ha començat a anotar des de fora amb tres assistències consecutives del base nerlandès. Finalment, un triple de Bilbao sobre la botzina ha deixat un ajustat 18-20 al final del quart.

L'equip basc ha continuat amb la bona dinàmica a l'inici del segon quart i s'ha col·locat 22-28, a partir d'aquell moment el Hiopos ha reaccionat amb un 2 més 1 de Bozic i un triple han tornat a igualar un marcador molt baix en anotació. Un últim minut molt bo del Hiopos Lleida ha permès marxar amb un favorable 35-33 al descans.

El tercer quart ha estat la clau del partit amb un Hiopos Lleida que ha sortit a totes i ràpidament ha aconseguit un coixí superior als 10 punts, gràcies a l'encert de jugadors que encara no havien aparegut com Bropleh, Bozic i Oriol Paulí. Un últim parcial amb el Barris Nord 'on fire' deixat un 58-45 que encarrilava el partit pels lleidatans.

L'últim quart no ha tingut història i Bilbao ha tirat en pocs segons les seves opcions de guanyar el partit. L'avantatge local superava els 20 punts i un intercanvi de cistelles en la lluita per aconseguir un gran average davant d'un rival directe a la classificació. El partit ha acabat amb un 84-66 que deixa al Hiopos Lleida amb quatre victòries, una de marge respecte al descens.