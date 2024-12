L’Atlètic Lleida lluita fins al final i s’emporta l’empat a Vilassar de Mar (2-2)

Publicat per GUILLEM MONTARDIT Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat de la pitjor manera per als lleidatans. Al minut 5, un gol d’Orellana ha avançat el Vilassar amb una acció ràpida que ha descol·locat la defensa visitant (1-0). Malgrat aquest cop inicial, l’Atlètic Lleida ha reaccionat amb una doble ocasió de Moró i Joanet, però el porter del Vilassar ha respost amb dues intervencions de mèrit.

Poc després, Samsó ha estat a punt d’igualar el marcador amb un xut directe al travesser. La polèmica ha arribat al minut 20 amb una mà clara del central del Vilassar dins l’àrea que l’àrbitre no ha xiulat, generant protestes dels jugadors i de la banqueta. No obstant això, l’Atlètic no ha abaixat els braços i ha seguit buscant el gol, amb un intent de Sule des del mig del camp.

L’esforç ha tingut recompensa al minut 28, quan Moró ha aprofitat una centrada per empatar amb una rematada precisa (1-1). El primer temps ha acabat amb una mala notícia per als lleidatans, ja que Joanet s’ha retirat lesionat al minut 34. Sense més ocasions destacables, els equips han marxat al descans amb l’empat al marcador.

La segona meitat ha arrencat amb un ritme més tranquil. Al minut 55, i a causa d’una sortida de Pau Torres, el Vilassar ha estat a punt d’anotar. Tot i això, els locals han tornat a avançar-se al minut 57 amb un gol de Júnior (2-1). Lluny de rendir-se, l’Atlètic Lleida ha respost amb tres ocasions consecutives de Wilber, Moró i Sule al minut 60, però el gol no ha arribat.

Pau Torres, de nou, ha estat decisiu evitant el tercer gol del Vilassar amb una aturada espectacular. Amb el partit entrant a la seva fase decisiva, Gabri ha mogut fitxa al minut 76 introduint Boris Garrós i Alcalà per buscar la remuntada.

Els canvis han donat resultat. Al minut 85, Alcalà ha igualat el marcador amb un cop de cap després d’un servei de cantonada executat a la perfecció per Toni Vicente (2-2). La segona meitat però, ha acabat sense cap acció més malgrat els quatre minuts d’afegit.

L’Atlètic Lleida se situa vuitè amb 20 punts i rebrà al Manresa diumenge que ve al Farrús a les 12 del migdia.