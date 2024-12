Llum verda a 4 milions per a l'edifici de l'Inefc a la Seu

Imatge digital de com serà la façana del nou edifici de l’Inefc Pirineus.

El Consell Executiu de la Generalitat va autoritzar ahir el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció de 4 milions d’euros a l’ajuntament de la Seu d’Urgell per contribuir al finançament de la construcció de les noves instal·lacions de l’Inefc Pirineus, centre on s’imparteix el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu. El nou edifici permetrà consolidar Inefc Pirineus com un referent català, estatal i internacional en la formació de professionals en els esports en el medi natural, i reforçarà l’impacte econòmic, esportiu i social al territori.

Amb un projecte arquitectònic sostenible i integrat amb l’entorn, les noves instal·lacions del centre universitari se situaran en una parcel·la de propietat municipal de l’Horta del Valira, i disposaran d’un ampli espai d’accés i una plaça de més de 500 metres quadrats prèvia a l’edifici, que suposarà un punt de trobada per a la ciutat.

L’edifici, que tindrà un perfil urbà inspirat en el perfil altimètric de la serralada del Cadí, comptarà amb aules, despatxos per a la part administrativa i de gestió, zona de treball per al personal docent, una biblioteca i una sala d’estudi, laboratoris i tallers, una pista polivalent i una sala de càrdio i pes lliure, una sala d’actes, una cafeteria i pistes exteriors.

Es preveu que la licitació del projecte de construcció es publiqui durant el present mes de desembre i que les obres s’iniciïn durant la primavera vinent, amb la idea que el nou centre estigui acabat per començar el curs lectiu 2026-2027.

A part dels 4 milions aportats pel Govern de la Generalitat, el projecte del nou edifici comptarà també amb una subvenció de la diputació de Lleida del mateix import i la resta prové de l’ajuntament.

Des del curs 2021-2022, quan es van estrenar els estudis, l’alumnat (40 per curs) fa temporalment les classes teòriques a l’edifici del Centre Cultural Les Monges, mentre que les pràctiques es fan en espais i instal·lacions municipals i d’entitats col·laboradores. Aquest curs 2024-25 va arrancar amb un total de 177 alumnes.