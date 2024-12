Torneig entre instituts a l'estil Kings League a Lleida

El pavelló de Pardinyes acollirà entre el 27 i el 30 d’aquest mes la primera edició de la Lleida League Júnior, un torneig de futbol sala amb normes a l’estil Kings League que, com a principal novetat, enfrontarà equips que representen els diferents instituts de la ciutat.

Així, la competició comptarà amb la participació de 16 equips mixtos, vuit en categoria infantil i vuit en cadet, i es disputarà en un format de fase de grups, els tres primers dies, i final a quatre, el dia 30.

La Lleida League Júnior naix amb la intenció de “reviure la competitivitat i rivalitat que hi havia a la competició escolar fa anys i que s’ha perdut, perquè d’un temps ençà no s’organitzen competicions d’aquest estil”, segons va declarar a SEGRE Pol Barrot, un dels organitzadors del certamen.

“Quan érem petits, les competicions escolars gairebé que ens creaven més expectació que les federades i el que volem és recuperar-ho amb els instituts”, va afegir Barrot.

A més, la competició busca popularitzar el futbol sala als instituts i reconèixer l’esport femení, ja que per normativa els equips són mixtos, malgrat que no s’estableix cap límit de nois i noies.

El torneig sorgeix com un complement de la Lleida League, una competició de les mateixes característiques en categoria sènior que s’ha celebrat els últims dos estius i que en la seua última edició va comptar amb la participació de 250 jugadors distribuïts en una vintena d’equips.

Com s’ha fet en les dos edicions del torneig sènior, un dels principals al·licients de la Lleida League Júnior és que és un torneig de futbol sala a l’ús, però que compta amb cartes especials a l’estil Kings League per donar dinamisme als partits. Així, cada equip tindrà una carta per partit, que s’elegirà a sorts, amb l’opció de tenir un “penal presidencial”, un doble penal, que els gols valguin doble durant un tram de partit, l’expulsió d’un rival o que el porter rival no pugui utilitzar les mans, entre altres.

El torneig entregarà premis als tres primers equips classificats en cada categoria i a més reconeixerà el millor jugador del torneig, el màxim golejador i el millor porter.