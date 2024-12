Duel directe al Barris

L’Hiopos Lleida rep avui (20.45 h) el Granada per acomiadar l’any al Barris Nord, amb un duel directe entre dos equips amb el mateix balanç (4-7) en què el conjunt lleidatà vol “fer un bon partit davant de la nostra gent per intentar aconseguir una victòria”, va declarar l’entrenador, Gerard Encuentra. De fet, un triomf permetria deixar enrere un rival de la zona baixa i tancar amb bon sabor de boca un fenomenal 2024 al Barris Nord, on només ha guanyat el Coruña (dos vegades) i el Barça en 16 partits entre LEB Or i Lliga Endesa.

El tècnic va reconèixer que l’última victòria davantd el Bilbao (84-66) “ajuda a confiar més en la feina que estem fent i a treballar amb més alegria”, malgrat que també va lamentar que “ha estat una setmana accidentada a nivell de petits detalls, però no posarem excuses”. “Corey Walden ha estat malalt tres dies i Bropleh, Rafa Villar i Hasbrouck han tingut petites molèsties, però intentarem arribar al partit en les millors condicions”, va afegir Encuentra, que no va poder confirmar la presència de tots ells.

Només el Corunya, en les seues dos visites, i el Barça han aconseguit guanyar al Barris Nord el 2024

Després de la bona estrena de Goodwin i especialment de Van der Vuurst, l’entrenador va recalcar que “l’altre dia ens van ajudar, però no podem demanar que siguin els salvadors”. “El que volem és guanyar, per sobre que qualsevol jugador faci una bona actuació individual. Els jugadors nous sempre arriben amb un punt extra de motivació que fa suplir certes carències. Nosaltres estem en un procés de creixement i els hem d’adaptar”, va dir.

Tot i així, va reconèixer que “el Bilbao va pagar la novatada de no saber què aportarien les cares noves. Granada ve sobre avís perquè els dos van ser importants i ja no tindrà el factor sorpresa”, però va insistir que “a mi el que m’importa és que tots aportin i tant de bo pugui venir a la roda de premsa després del partit a dir que tots han fet un gran treball”.

A més, Encuentra va sentenciar que “espero un partit molt complicat, en el qual haurem d’estar a un gran nivell els 40 minuts, perquè Granada és la tercera millor defensa de la Lliga. Juguen al límit i volen forçar que et precipitis. Això fa que hàgim d’evitar pèrdues de pilota, perquè et penalitzen”. En aquesta línia, va valorar que “el Granada ha competit tots els partits i ara estan en una bona dinàmica”, després de guanyar tres dels quatre últims partits, tots seguits abans de caure en l’última jornada a la seua pista davant del Baskonia (73-75). La seua bona dinàmica els ha permès abandonar la zona de descens i igualar el balanç de l’Hiopos.

Pablo Pin: “L’Hiopos Lleida és un equip molt dur en la seua pista”

