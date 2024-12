L'equip de Tàrrega, el segon federat a Lleida

El que va començar el gener passat com un equip de rugbi inclusiu i mixt impulsat pel Club Esportiu Alba de Tàrrega, que atén persones amb especials dificultats, ha passat a ser un conjunt sense jugadors amb discapacitat que competeix en una lliga regular federada, la cinquena divisió catalana. Ja van debutar el cap de setmana passat i l’estrena no els va poder sortir més redó perquè es van imposar al Carboners de Terrassa a casa per 12-13.

Jordi Garriga, coordinador del Club Esportiu Alba i impulsor del projecte, va explicar que “implantar el rugbi a Tàrrega ha estat tot un èxit i ja tenim quaranta jugadors que s’entrenen, dels quals 32 són els que estan federats i juguen. Les persones amb discapacitat hi van participar durant uns mesos, però es van retirar i el Club Esportiu Alba va decidir seguir al capdavant del projecte i és una secció més de l’entitat. Així que ja tenim dos equips de rugbi a Lleida després que durant molt de temps només estigués l’Inef Lleida Rugby Club”, va assenyalar Garriga, llicenciat en CAFiE i fisioteràpia, que a més juga a l’equip.

El vincle amb l’Inef Lleida Rugby, amb el qual es va iniciar el projecte, ha continuat de tal manera que dos tècnics del club són els entrenadors del Tàrrega, Mario Vieira i Txus Varela.

Garriga va voler deixar clar que per al Club Esportiu Alba “aquesta secció de rugbi és un valor afegit i persones amb discapacitat col·laboren d’alguna manera amb l’equip, encara que no al terreny de joc, i el senten com a seu”.

La segona jornada de Lliga i primer partit a casa el jugarà el Tàrrega Rugby el 18 de gener davant de l’Alt Empordà d’Empúria Brava. Jugaran al camp municipal Joan Capdevila i l’ajuntament ja ha adquirit les porteries.