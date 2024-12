Càstig injust

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un gol d’Alexander Sorloth, en el minut 96, va donar la victòria a un afortunat Atlètic de Madrid, el nou líder de LaLiga, que va ser dominat en tot moment pel Barcelona (1-2), però va pagar car els seus errors davant de Jan Oblak i va cedir la tercera derrota consecutiva a casa. El Barça va dominar el joc i va tenir les millors ocasions davant un conservador equip madrileny, que va jugar a empatar amb el 0-0, que hauria pogut encaixar un parell de gols amb l’1-0 però que va ser salvat per Oblak i al final es va trobar amb un gol en el temps afegit.

Seran 1.400 milions d’euros d’ingrés fix en el període comprès entre els anys 2024 i 2038

El futbol no va ser just amb els blaugranes, que van perdonar massa, i va premiar la punteria dels atlètics que mai havien guanyat a Barcelona amb Simeone i sumen la dotzena victòria consecutiva. I això que el Barça va firmar un bon partit. Va sortir bé l’equip de Flick, com contra el Reial Madrid, el Bayern o el Dortmund, que va mostrar que se sent bé quan olora sang, quan sent els focus sobre la cara i davant té equips de primera classe. La consigna era obrir el camp, fer ample el joc per les bandes, una cosa en la qual havia fracassat en els últims partits. Davant l’Atlètic, un equip que arribava com el més en forma del campionat, però que es va mostrar petit de sortida, deixant tota responsabilitat creativa als locals. I amb aquest avantatge, el Barça no ho va desaprofitar. Sota la batuta d’un excel·lent Pedri, els blaugranes van dominar la situació i van atabalar els matalassers. En el minut 5, Raphinha va tenir la primera per al seu equip, en una acció que Gallagher va treure a l’àrea petita. Al 21, els blaugranes van reclamar un penal per mà de Giuliano i a la següent acció Oblak va haver de lluir-se en una rematada propera d’Íñigo Martínez. Gavi, al 25, va rematar fora i al 30 Pedri va tornar a aparèixer. Va ser en una combinació amb Gavi que va acabar a la xarxa després de rematar creuat per a l’1-0. La primera possessió llarga de l’Atlètic va arribar en el minut 41 i aleshores el percentatge era del 70-30 per als locals en una primera meitat dominava pels barcelonistes sense discussió. Tot just començar el segon temps, en un error de Giménez, Pedri li va regalar el 2-0 a Fermín, però la pilota li va quedar molt enrere a l’andalús i Oblak va estar molt encertat. Va tornar a fer un altre regal Pedri, en el 57, aquesta vegada a Raphinha, però la seua vaselina va tocar al travesser en una altra grandíssima ocasió per al Barça. Però el tòpic que si perdones en el futbol ho acabes pagant es va demostrar en l’1-1. En una cavalcada de Julián Álvarez i una passada enrere, Casadó va refusar i es va convertir en una assistència per a De Paul. Però el Barça va tornar a creure. En els deu minuts finals, ho va donar tot i va tenir ocasions claríssimes, però es va trobar amb Oblak. El futbol, que és gran i miserable en la mateixa proporció de vegades, ho va demostrar a l’últim sospir, quan Raphinha va fallar una passada, l’Atlètic va armar una contra i Sorloth va executar el Barça al 96.

L’Assemblea Extraordinària del FC Barcelona va ratificar per una àmplia majoria l’acord de patrocini amb Nike fins al 2038, que ja va ser anunciat el 8 de novembre. El 89,52% dels 468 compromissaris que van participar del total de 4.331 hi van donar l’OK, mentre que un 5,76% s’hi va mostrar en contra i un 4,70% va preferir votar en blanc. La votació va presentar uns números de 419 vots a favor, 27 en contra i 22 en blanc.

Els socis van recolzar, doncs, l’acord amb la firma esportiva com els demanava LaLiga i van donar per bones les explicacions del president Joan Laporta i del tresorer Ferran Olivé des de l’Auditori 1899. Sense detallar xifres per la confidencialitat, com ja s’havia advertit, l’acord és per per 14 anys, de juny de 2024 a juny de 2038, amb 1.400 milions d’euros d’ingrés fix en aquest període amb la possibilitat d’arribar a 1.700 milions amb bonificació. A més, hi ha un signing bonus d’uns 158 milions d’euros. La mitjana d’ingressos augmentarà fins als 127 milions anuals incloent el prorrateig d’aquest últim capítol.

Joan Laporta, en un dia d’“exaltació del barcelonisme”, va qualificar l’acord d’“èxit coral i col·lectiu” i com el “més gran de la història d’equipació esportiva en el món de futbol”, a banda d’una “qüestió transcendental per a la viabilitat econòmica present i futura”.

“No només és un nou contracte, és un canvi en la relació. Hem firmat entre iguals: Nike necessita el Barça, i el Barça necessita Nike”, va assegurar Ferran Olivé, tresorer del Barcelona.

Un rècord negatiu del 1965

Amb la derrota davant de l’Atlètic de Madrid (1-2), el Barça ha igualat la pitjor ratxa de derrotes consecutives a casa, que datava de novembre de 1965, fa 59 anys. Els blaugranes han perdut consecutivament davant del Las Palmas (1-2), el Leganés (0-1) i l’Atlètic (1-2), i han cedit el liderat de LaLiga a l’equip de Diego Pablo Simeone.

Flick: “L’equip ha fet un partidàs, estem tristos però tornarem amb més força”

El tècnic del Barça, Hansi Flick, va comentar després del matx que “hem jugat un partit brillant. A la primera part, hem tingut oportunitats. Estic molt orgullós. Però també estic trist amb el resultat. El marcador mostra que l’Atlètic és un equip amb experiència. Crec que el nostre estil ha estat fantàstic. Estic trist. Estic content per Pedri, amb Gavi.. i això el proper any ho treballarem. No renunciem. Arribem tristos a aquesta pausa, però tornarem amb força. La plantilla mostra que pot marcar més gols”.L’alemany va insistir, d’altra banda, que “el partit contra l’Atlètic ha sigut un partidàs. Vam perdre contra el Las Palmas i el Leganés.. però avui ha estat increïble com hem jugat. Hem tingut oportunitats. Potser aquesta pausa arriba en el moment just. Aprecio com hem jugat. Però hem de jugar de forma més intel·ligent i aprendre d’aquestes coses. Tothom ha pogut veure la qualitat. Perdre nou punts no és normal i cal treballar-ho”. Sobre la pèrdua del liderat a la Lliga, l’entrenador alemany va assenyalar: “Hem perdut molts punts i hem perdut el primer lloc. Però no estic preocupat, l’equip sap jugar i ho ha demostrat avui. Puc prometre que lluitarem per cada punt i per guanyar cada partit.”

Jesús Navas es retira avui al Bernabéu

El lateral espanyol Jesús Navas, llegenda del Sevilla FC, es retira del futbol avui a l’estadi Santiago Bernabéu (16.15/ DAZN/MAX) en el partit de la jornada 18 de LaLiga EA Sports i ho fa després 20 anys de carrera en els quals ha disputat 882 encontres a nivell de clubs i s’ha convertit en el jugador del conjunt sevillista amb més partits en la seua història amb 704, a l’espera de jugar amb el Reial Madrid. Per la seua part, l’equip blanc tanca un 2024 que li ha proporcionat cinc títols més a les seues vitrines, l’últim dimecres passat amb la Copa Intercontinental.

El tècnic del Ferrol pega al del Saragossa

La victòria del Reial Saragossa ahir sobre el Racing de Ferrol va acabar amb la intervenció de la Policia Nacional, després que el preparador del conjunt gallec, Cristóbal Parralo, agredís amb un cop de cap el tècnic saragossista, David Navarro, que va debutar amb un molt sofert triomf com a primer entrenador en el conjunt aragonès.

L’exblaugrana Sotil, ingressat a l’UCI

L’exfutbolista peruà Hugo Cholo Sotil, jugador del FC Barcelona als anys setanta –en una època en què va coincidir amb Johan Cruyff–, va ser internat a la unitat de cures intensives (UCI) d’un hospital de Lima després de patir un problema de salut.