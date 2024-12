L’èpica victòria de l’Hiopos Lleida desferma la bogeria, amb els jugadors a les grades: "Això, això, això és el Barris Nord!"

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va aconseguir ahir a la nit un triomf clau en la seua lluita per la salvació en imposar-se per 87-74 al Granada, un rival directe en la part baixa de la classificació. L’equip lleidatà va protagonitzar una èpica remuntada, aixecant 12 punts de desavantatge gràcies a un demolidor parcial de 25-1 en el segon quart.

El suport incondicional de la grada va tornar a ser fonamental en la reacció del conjunt local. Després del partit, en un gest d’agraïment, els jugadors van pujar fins la zona de la penya Nucli Bordeus per festejar la victòria amb la seua afició. Uri Paulí fins i tot va agafar les maces per tocar el bombo durant la celebració, mentre es corejava: "Això, això, això és el Barris Nord!" . Les imatges, compartides per l’ACB, s’han fet virals entre els aficionats al bàsquet.

Amb aquest triomf, el cinquè de la temporada, l’Hiopos Lleida fa un pas de gegant cap a la permanència, distanciant-se de la zona de descens. L’equip lleidatà va segellar la victòria amb un gran últim quart, demostrant la seua fortalesa mental i l’empenta de la seua afició en els moments clau.

El Barris Nord, una vegada més, es va erigir com el fortí de l’Hiopos Lleida, sent testimoni d’una nit màgica que quedarà gravada en la memòria dels aficionats.