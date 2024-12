Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

daniel tejedor

Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, va destacar que “la reacció de l’equip ha estat molt bona” per revertir el mal primer quart i va assenyalar que el gran ambient al Barris Nord va ser clau. “Quan ens hem posat a defensar amb energia, el pavelló ens ha multiplicat i hem aconseguit un bon avantatge. Hi ha una connexió molt gran amb el Barris Nord, aquí ens fem molt forts i amb aquesta comunió poden succeir coses molt bones”, va assenyalar el tècnic, que una vegada més va voler “agrair l’esforç de l’afició, perquè el Barris apretava de veritat en els mals moments i ens ha ajudat”, a banda de valorar “l’esforç dels jugadors perquè ha estat un partit dur”.

El tècnic va apuntar que “tant en el primer com en el tercer quart hem arrancat amb poca energia i ens han castigat, però quan hem reaccionat en defensa i hem pogut córrer i controlar el rebot ens ha permès jugar al nostre ritme, la qual cosa ens fa perillosos”.

Per la seua part, el tècnic del Coviran Granada, Pablo Pin, va reconèixer que “l’Hiopos Lleida ha merescut guanyar i ha estat millor que nosaltres”. A més, va lloar el seu exjugador Thomas Bropleh, de qui va destacar que “té caràcter en partits amb tensió” i va augurar que “Hiopos Lleida es desmarcarà de la lluita pel descens, perquè aquest pavelló és duríssim”.

Gerard Encuentra va respondre a la seua predicció dient que “tant de bo tingui raó i puguem ser ambiciosos”, però d’altra banda va voler ser caut i va dir que “això és molt llarg i els objectius van canviant molt”. “Hem de tenir equilibri i continuar treballant tots en la mateixa direcció. Si és així, segur que sortiran els objectius”, va concloure.

Doble jornada per acabar l’any

La Lliga ACB no s’atura per Nadal i l’Hiopos Lleida haurà d’afrontar dos jornades en només quatre dies per tancar l’any, ambdós com a visitant. El primer desplaçament serà el divendres 27 a la pista del Joventut de Badalona, on l’afició lleidatana acudirà en massa, ja que la penya Nucli Bordeus ha aconseguit completar quatre autocars. I el segon serà a la complicada pista del líder, el València Basket. Després de Cap d’Any, l’equip de Gerard Encuentra tornarà a jugar al Barris Nord un partit important per a la salvació davant del Bàsquet Girona.

El Breogán enfonsa més el cuer Girona

El Río Breogán va fer valer la seua condició de local per superar el Girona en el duel dels dos equips que arrancaven la jornada en descens per un ajustat 77-74, en el debut de Moncho Fernández com a tècnic dels gironins. Així, Girona es queda amb dos victòries, a tres de les cinc de l’Hiopos, i l’altre equip en descens és el Bilbao, que avui (17.00) rep el Manresa a la recerca de la quarta victòria. D’altra banda, el Tenerife va vèncer el Múrcia (82-74).

