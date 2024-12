Victòria contundent de l'Atlètic Lleida contra el Manresa (3-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

Una gran primera part amb els gols de Moró i Wilber ha deixat encarrilat un partit que ha acabat amb un gol olímpic de Nil Sauret a l'últim minut

El partit ha començat amb molt ritme al Ramon Farrús, abans del minut 10 cada equip ha tingut una ocasió clara, Wilber per part dels lleidatans amb una rematada dins l'àrea que ha aturat Pulido sense problemes i, per part del Manresa, una arribada a l'esquena de la defensa que Dauda ha refusat caient i obligant a l'estirada de Pau Torres.

En l'acció posterior, després d'una pressió alta de l'Atlètic Lleida, Moró ha robat la pilota al pivot defensiu visitant i s'ha plantat sol davant el porter per obrir el marcador. Als minuts seguents el partit ha baixat el ritme. Al minut 27 ha aparegut la màgia de Nil Suret per regalar una passada a Wilber i deixar-lo sol per a què el 'killer' marquès el segon.

En l'últim quart d'hora el Manresa ha millorat, però no ha creat perill sobre l'àrea de Pau Torres. De nou Wilber ha estat a punt de fer el tercer en una acció que ha aturat Pulido amb una gran estirada per deixar el 2-0 amb el que s'ha arribat al descans.

La segona meitat ha estat totalment diferent de la primera i és que els lleidatans han sabut adormir el joc i que no passes absolutament res, a més, les ocasions més perilloses tinguessin lloc a l'àrea visitant.

La més clara ha estat per Boris Garròs que ha sortit desviada per molt poc després d'una bona assistència de Samso. El Manresa ha mogut la banqueta fent quatre canvis després del primer quart d'hora, però no ha arribat en cap moment a l'àrea de Pau Torres. Finalment, al minut 87, Nil Sauret ha marcat un gol olímpic per tancar el partit amb el 3-0 definitiu.