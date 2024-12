Laia Sellés, convocada per a la Copa del Món de Boí

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La gran trajectòria internacional que firma la lleidatana Laia Sellés en categories de promoció, amb diverses medalles i títols mundials i europeus de U18, no ha passat desapercebuda per als tècnics de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), que l’han convocat per prendre part amb la selecció espanyola en la Copa del Món d’esquí de muntanya que es disputarà els dies 1 i 2 de febrer a l’estació lleidatana de Boí Taüll. Serà, amb 18 anys, la seua estrena en una gran prova internacional absoluta, en la qual es farà amb els millors del món.

“Estic molt contenta que em donin l’oportunitat d’estar en una Copa del Món amb les millors i aprendre’n tot el que pugui”, va assenyalar ahir Sellés, que afrontarà el repte sense pressió. “No estic nerviosa, m’ho prenc com un aprenentatge que forma part de la meua categoria júnior, perquè no he d’oblidar que encara no soc sènior i tinc dos anys més per continuar sent una esponja i aprendre el màxim possible. M’ho prenc més com una part del meu camí que com un objectiu”, va assegurar la lleidatana, que al Mundial sub-18 del 2023 va aconseguir dos plates i un or i a l’Europeu d’aquest any va fer història amb un triplet d’ors.

L’esquiadora de Lles de Cerdanya, que aquest cap de setmana va debutar a la Copa del Món U20 amb un or i una plata, reconeix que “enguany em noto molt més preparada que l’anterior, sobretot a nivell mental, que al final és el que mou la resta, perquè si no tens cap és igual la força que tinguis als músculs perquè no arribaràs gaire lluny”, va indicar.

A la llista de convocats que va donar a conèixer la FEDME dilluns passat també figura un altre lleidatà, el pallarès Marc Ràdua, de la Pobla de Segur, un dels fixos en les proves de la Copa del Món absolutes.