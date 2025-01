Pons abandona el Dakar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà Eduard Pons s’ha vist obligat a abandonar el Ral·li Dakar, segons informa a través d’un comunicat a les seues xarxes socials, on explica que després de l’etapa d’ahir, la cinquena, en la qual una avaria els va fer perdre més de tres hores, s’ha vist obligat a retirar-se de la carrera.

Eduard Pons i Jaume Betriu es van enfrontar a un nou contratemps en la cinquena etapa en patir un problema en la direcció del Taurus T3 Max a prop del quilòmetre 100. L’avaria els va obligar a aturar-se durant més de 3 hores, i van haver de completar l’especial de nit. Van finalitzar en la posició 41 de la seua categoria, la Challenger (137 de l’absoluta) i es van col·locar al lloc 15 de la classificació general de Challenger i 67 de l’absoluta.

"Ahir va ser una etapa molt dura des del moment que es va endurir tant la direcció, vam fer el possible per reparar, però l’únic que aconseguim va ser rodar sense direcció assistida durant més de 300 kms, ja de nit i molt cansats físicament. En un punt que hi havia pols en suspensió passem per una rasa que no vam veure i bolquem per davant a molt baixa velocitat, caient una altra vegada dempeus. No li vam donar importància perquè va ser lleu, però avui els mecànics han vist que s’havia fissurat una barra", expliquen Pons i Betriu.

"La normativa és clara i estem obligats, malgrat una impotència enorme, a retirar-nos d’aquest Dakar el 2025. És una situació difícil d’assumir, les curses tenen moments molt bonics però també alguns de molt desagradables", segueix el comunicat de Pons i Betriu, que acaba amb agraïments a tots els que els han seguit i donat suport en la seua aventura. "Tornarem més forts", asseguren.