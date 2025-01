Denuncien assetjament sexual a aficionades del Mallorca

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos familiars dels jugadors del Mallorca i diferents aficionats del conjunt mallorquinista van denunciar haver estat assetjats a la sortida de l’estadi King Abdullah, a més que algunes dones van rebre tocaments i van ser víctimes d’escarni per part d’aficionats saudites que van acudir al partit i animaven el Reial Madrid.

La dona del futbolista Dani Rodríguez, Cristina Palavra, va ser qui primer va denunciar els fets ocorreguts en declaracions a IB3: “La sortida ha estat una mica complicada. Hi hem anat amb els nens i hem estat sense seguretat. La veritat és que els nois d’aquest país s’han posat a fer-nos fotos de prop i ens han estat assetjant”. Cristina també va esmentar que a l’esposa de Dominik Greif va viure una situació similar i es va queixar de la falta de seguretat.

L’Espanyol es va unir a les crítiques a la cautelar del CSD, que qualifica com “un precedent perillós”

Per la seua part, el pare de Sergi Darder, Kike, va assenyalar al diari Marca que no s’esperaven aquest comportament per part dels aficionats locals. “Va ser una situació molt incòmoda i desagradable. Ningú no esperava que se’ns tractés d’aquesta manera, molt especialment a les dones. Són les que van patir grapejos. Van ser les grans afectades i van passar por.”

El Mallorca utilitzarà els vídeos i imatges dels fets per facilitar la identificació dels seguidors saudites que van assetjar els familiars i va mostrar ahir la seua indignació, abans que l’expedició del club, juntament amb el centenar d’aficionats desplaçats, tornés amb avió.

LaLiga recorre davant de la justícia contra la cautelar

LaLiga recorrerà davant de la justícia ordinària la resolució del Consell Superior d’Esports (CSD) de concedir al Barcelona la mesura cautelar per mantenir la vigència de les llicències dels seus jugadors Dani Olmo i Pau Víctor, sense donar tràmit d’al·legacions a la patronal i a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).Entre els arguments del CSD per estimar la petició del Barça es va referir a la possible concurrència d’una causa de nul·litat de ple dret i l’existència de perjudicis immediats i de difícil reparació, que afectarien els drets dels jugadors reconeguts en la Llei de l’Esport.El recurs del Barcelona va qüestionar que la comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga tingui competències per concedir o no el visat previ a la llicència definitiva dels jugadors. Segons LaLiga, l’esmentada comissió va adoptar la decisió “d’acord a la interpretació literal” dels articles 130.2 i 141.5 del Reglament General de la RFEF.La decisió del CSD va continuar acumulant crítiques ahir per part de diferents clubs de Primera i Segona divisió, un dels quals va ser l’Espanyol, que va emetre un comunicat en què va manifestar la seua “inquietud i preocupació” davant d’“un precedent molt perillós que amenaça la integritat” de la competició.

El Barça-Betis de Copa, inclòs a l’abonament

El Barça va informar ahir que el Barça-Betis de Copa que es jugarà la setmana que ve estarà inclòs, sense cost addicional, en l’extensió de l’abonament de temporada de Montjuïc.

“Sabem com fer mal al Madrid”

El central del Barça Iñigo Martínez es va mostrar convençut que “sabem com fer mal al Madrid” abans de la final de demà. D’altra banda, el Rayo Vallecano va superar el Celta (2-1) en partit de Lliga.