La infermeria del Lleida, buida per rebre l'Eivissa

Les vacances de Nadal han servit perquè el Lleida CF deixi la infermeria pràcticament buida de cara al retorn a la competició de demà (12.00), que coincideix amb l’inici de la segona volta rebent l’SD Eivissa. Així ho va confirmar ahir el tècnic blau, Marc Garcia, que va explicar que pot comptar amb Campins, Juanan, Operé i Adri Gené, que van marxar a l’aturada lesionats o amb molèsties. A més, va afegir que “fins i tot Mario Domingo podria arribar, perquè encara no té l’alta mèdica, però avui ja s’ha entrenat”.

A més de per recuperar efectius, l’entrenador va declarar que “l’aturada de competició ha anat molt bé per recarregar piles i desconnectar”. “Tothom ha tornat molt bé i ha estat una molt bona setmana”, va apuntar el tècnic, que també es va mostrar molt satisfet amb les dos noves incorporacions, Dylan Iglesias i Sergio Buenacasa, que podrien debutar demà. “Dylan ha tingut pocs minuts aquesta temporada i va arribar amb poca confiança, però ha millorat molt durant la setmana i els últims entrenaments han estat molt bons i sobre Sergio no cal dir res, és un davanter de qualitat contrastada per a la categoria”, va dir.

Amb molt mercat d’hivern per endavant, l’entrenador només va assegurar que “ha d’arribar un porter, perquè el que és més normal és tenir-ne tres” i va deixar clar que “no ens tanquem portes per si el mercat ofereix alguna oportunitat”.

Cas a part és el de Neyder Lozano, que continua recuperant-se de la seua llarga lesió a l’espera de si se li fa una fitxa o no per a la segona part de la temporada. Sobre el colombià, Marc Garcia va dir que “encara no es pot entrenar amb el grup i la seua forma és el que ha d’anar marcant quina evolució fem amb ell”.

Sobre el partit de diumenge, que el conjunt blau afronta instal·lat a la cinquena posició, el tècnic va assegurar que “m’agradaria donar continuïtat al que vam fer l’última jornada contra l’Andratx (3-0), sobretot a nivell anímic, a l’hora de ser un equip que vol dominar i no té por de tenir la pilota”.

Tanmateix, el tècnic blau va avisar que “serà un encontre diferent, perquè l’Andratx et regala la pilota, mentre que l’Eivissa segur que intentarà tenir la possessió. La nostra feina serà intentar dominar amb la pilota i tenir-la per fer mal al rival”.