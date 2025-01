Triomf solvent de l’AEM per començar el 2025

Publicat per Marc Perelló Salvia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM surt victoriós en el primer partit de Lliga del 2025 de les lleidatanes, que rebien la visita de l’Atlètic Balears. Dos gols molt ràpids de María Lara, que aprofitava un rebuig en una sortida des de la cantonada dreta, i Noe Fernández en els minuts 25 i 28 posaven a l’AEM amb una bona renda que es reflectia amb el 2-0 al marcador, però també amb un joc que millorava amb el pas dels minuts. El 23 va haver de ser substituïda Gabi, la capitana de l’Atlètic Balears per lesió. Entro Pomer.

Laura Martí va estar molt segura a la porteria, sobretot en jugades d’estratègia del Balears, on les visitants acostumen a generar perill.

Marta Gestera va ser autora del 3-0 en el 46’, i va ser molt activa i participativa a la zona de tres quarts fins la seua substitució (el 60’, donant entrada a Mariajo). La futbolista de Santander va rebre un passi de Loba des de la banda dreta que no va desaprofitar per superar a Noguera, portera del Balears, amb un tret creuat. El 60 van entrar Mariajo, Meri Martorell i Marina Pérez al lloc de Loba ( que va veure targeta), Gestera, i Evelyn, que tornava a la titularitat. Més tard, en el 69, Paula Ransanz va entrar per abril Rodrigo.

Una vegada superada l’hora de partit, les visitants van tenir més la pilota i es van atansar amb presència i advertint l’AEM de les seues opcions Para poder retallar distàncies en el partit. Karla Bermejo, que va entrar en la mitja part va estar a prop del gol el 70’. Després de la insistència les mallorquines, va arribar el 3-1 de Rocío García que superava dins de l’àrea a Laura Martí amb un rematada ras.

Amb el pas dels minuts, l’Atlètic Balears, que va jugar de groc per la circumstància de compartir colors en la primera equipació amb el blanc i el blau de l’AEM, seguia amb la intenció de crear alguna ocasió que li pogués posar en el partit, però l’AEM va ser molt sòlid enrere, amb Silvia Peñalver i Andrea Palacios formant línia de centrals.

En l’afegit hi va haver batussa entre jugadores d’ambdós conjunts, per una falta de Noe Fernández a Paula Rojas, del Balears, quan ambdues lluitaven per una pilota aèria. Les dos jugadores van veure la groga, i també Nerea, per a les visitants.

L’AEM suma amb aquesta victòria tres punts molt importants per continuar amb les bones sensacions que va deixar el triomf a Huelva el passat 15 de desembre (0-2), i començar de la millor forma el nou any futbolístic.