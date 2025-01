L'Alpicat es queda sense premi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat continua sense guanyar fora de casa. Ahir, a la pista del Noia, va perdre per 1-0 i va repetir un guió que ja ha viscut en altres partits durant la primera volta, que va concloure ahir. Va fer mèrits com a mínim per empatar, fins i tot per emportar-se la victòria i va obligar tot un històric com el Noia a anar a totes per guanyar. Dos jugadors de l’Alpicat van necessitar punts de sutura després de rebre sengles cops a la cara en els últims compassos de la primera part. Iago Vázquez es va colpejar la barbeta contra la tanca, mentre que Marc Vázquez va rebre un cop d’estic a la cara que li va provocar un tall al llavi, en una acció que l’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, no va dubtar a qualificar d’“agressió” (vegeu el desglossament).

El Noia va voler portar el control del matx des del xiulet inicial, però es va trobar davant amb un Alpicat lluitador, com ha demostrat al llarg de tota la primera volta, que no li ho va posar gens fàcil. L’equip barceloní, allà on no arribava amb la qualitat dels seus jugadors, buscava el joc de contacte, forçant els límits del reglament.

L’equip local arribava amb perill, però l’Alpicat tenia una vegada més un Xavi Bosch en estat de gràcia i buscava les seues opcions amb rematades llunyanes, com una de David Ballestero als cinc minuts de partit. Gabarró va tenir el gol al minut 6, però de nou ho va evitar el porter lleidatà i Ballestero, que va estar molt actiu,replicava dos minuts més tard.

Els minuts passaven i el marcador no es movia, en un duel que no afectava per a res la classificació per a la Copa, ja que el Noia, vuitè, tenia assegurada la plaça, mentre que l’Alpicat, malgrat que arribava en novena posició, estava a quatre punts i, per tant, sense opcions d’atrapar-los.

El partit no tenia treva, amb un Alpicat que ho barallava tot i un Noia que veia que ho tindria difícil per guanyar. Al minut 19 Iago Vázquez va disposar d’una gran ocasió i a la següent acció va arribar una jugada clau. Els àrbitres van castigar amb penal una acció de Jan Munné, que va veure la targeta blava. Jordi Bargalló va errar el llançament, però l’Alpicat, en inferioritat, va veure com en ple assetjament local Xavi Aragonès marcava l’1-0 (21’). Miquel Serret ho va intentar en els últims segons i la primera part va acabar amb tensió, pels cops que van rebre Iago i Marc Vázquez.

En la segona part el partit va seguir un ritme molt viu, amb arribades contínues a les dos àrees, fet que va donar protagonisme als porters. Ballestero ho va tornar a provar amb una altra rematada llunyana (27’) i al 28 l’Alpicat va tenir l’acció més clara per empatar. Els àrbitres van assenyalar penal. El va llançar Serret però quan semblava que superava Blai Roca, la bola va quedar sobre la línia.

Els minuts anaven passant mentre seguia un ritme frenètic, en què els dos equips tenien ocasions per marcar. L’equip lleidatà va posar en serioses dificultats el Noia en els últims minuts i va merèixer fins i tot la victòria. En els últims segons, sense porter i amb cinc jugadors en pista, l’Alpicat va cometre la desena falta, que va errar Bargalló. Un altre bon partit de l’Alpicat que no va tenir premi.

L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, es mostrava ahir molest per la derrota, en un partit en el qual de nou es va quedar sense el premi dels punts que va merèixer l’equip, però sobretot per l’“agressió” que va rebre Marc Vázquez i que, segons la seua opinió, “mereixeria un càstig de vuiy o deu partits sense jugar”.

“Ha estat una agressió descomunal, el Marc ha rebut un cop d’estic a la cara que li ha obert el llavi”, va explicar. “Un jugador del Noia l’ha agredit i això són accions que en el nostre esport no s’haurien de veure. Si els àrbitres no l’han vist, s’hauria de jutjar a posteriori”, va afegir. “El duel ha estat net, dur com ho són tots en aquesta pista i l’Alpicat som un equip que no s’arruga. Però l’agressió al Marc és de jutjat de guàrdia”. Sobre el cop que va rebre poc abans Iago Vázquez va dir que “ha estat una acció fortuïta amb la mala sort que s’ha colpejat la barbeta amb la tanca i li hem hagut de posar un parell de punts de sutura”. Va detallar també que “el jugador estava dolgut. Aquestes coses no poden quedar impunes”.

Sobre el partit va comentar que “crec que hem merescut puntuar. És una pista difícil i a sobre ens hem trobat amb un Noia necessitat de punts”. Va destacar el joc sòlid de l’Alpicat i el fet que “hem encaixat el gol estant en inferioritat numèrica. Hem tingut ocasions per empatar i fins i tot per guanyar”.