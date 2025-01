Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ens han volgut liquidar, però no ens hem rendit.” El president del FC Barcelona, Joan Laporta, es va queixar de l’existència d’“un fals relat apocalíptic” procedent de “certs entorns”, bé “per desconeixement, mala fe o les dos coses”, i va atacar durament l’oposició, ja que considera que Víctor Font o la plataforma Som un Clam de Joan Camprubí van optar per situar-se del costat dels enemics de l’entitat quan van sol·licitar la seua dimissió i van sospesar una moció de censura. “Pobre Barça si acaba a les mans dels que actualment són oposició. Tant de bo el Barça no acabi mai en aquestes mans, perquè anteposen els seus interessos als del club. Han perdut l’oportunitat de demostrar que estimen el Barça. Segur que tindran més oportunitats i espero que n’aprenguin. Les mocions són excepcionals, jo n’he fet algunes, però sempre posant al davant els interessos del Barça. I no era el cas. Tots els opositors volien aquesta moció i ara recullen corda”, va manifestar en roda de premsa.

I és que Laporta es va mostrar bel·ligerant contra l’oposició i també contra part de la premsa, després d’uns dies tensos pel cas Olmo i aquesta ombra de la moció de censura. “Alguns heu deixat anar molta bilis i fins i tot odi. I és una cosa molt trista de veure. Hem guanyat i hem aconseguit el que volíem i ara els que han estat ignominiosos s’ho mengen amb patates”, va argumentar.

«Hi ha hagut un fals relat apocalíptic i hem guanyat i hem aconseguit el que volíem»«Algú pensa que jo puc dimitir per una decisió de LaLiga o l’RFEF? Vendrem cara la pell»«Això ha estat un atac a l’escut, i l’escut no es taca. Hauran de treballar més per tombar-nos»

Unes patates que van formar part d’una de les anècdotes de la compareixença, d’una hora i 45 minuts de durada, quan un periodista li va comentar si preferia la botifarra amb patates o amb mongetes, en al·lusió al tall de mànigues en la prèvia del duel contra l’Athletic a l’Aràbia, al saber que tenien la cautelar del CSD per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. “La botifarra, amb mongetes, i les mentides que se les mengin amb patates”, va etzibar.

Laporta va aprofitar la seua compareixença per allargar aquest atac frontal a l’oposició. “S’han posicionat al costat dels qui ens volien perjudicar i d’uns mitjans de comunicació hostils. Estan encegats. Veuen que el club va per bon camí, amb l’1:1 i construint el nou estadi i amb un equip competitiu, i ara tots els opositors tenen pressa i els demanaria paciència”, va apuntar.

“Algú pensa que jo puc dimitir per una decisió de LaLiga o l’RFEF? Vendrem cara la pell. Estic molt decebut de com han actuat persones que tenen aspiració de presidir el Barça. Perquè no era estar al costat de Laporta, era estar al costat del Barça. En un moment important amb una competició en joc han desestabilitzat l’equip”, va sentenciar. “Semblava que volien que fracasséssim en l’intent d’inscriure dos jugadors”, va afegir.

I sobre aquest gest de la botifarra, va explicar: “Estava en un moment d’eufòria continguda, perquè havíem aconseguit una cosa molt difícil i contra tots i contra tot, com sempre. Però en cap cas, a la llotja, vaig insultar ningú ni vaig agafar ningú pel coll ni vaig donar puntades de peu al mobiliari. Això no ho vaig fer”, va argumentar. “Però hi havia una part d’indignació dins d’aquesta eufòria continguda pel sofriment de tots. I amb el president de l’RFEF [Rafael Louzán] vam parlar, ens va dir que veia clar que s’havien de donar les llicències i al no fer-ho li vaig dir directament el que pensava. Dos dies després ho vam parlar i ho vam deixar clar. Sabeu que soc com soc i no m’agrada fer el paperet. Vaig tenir la reacció que vaig tenir, ja està fet”, va explicar.

“Això ha estat un atac a l’escut, i l’escut no es taca. Els desestabilitzadors de fora i de dins hauran de treballar molt més per tombar-nos i evitar que continuem sent una referència en esport i un club estimat i admirat per milions i milions de persones al món”, va concloure Laporta.

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir en la prèvia del matx dels vuitens de final de la Copa del Rei contra el Reial Betis que, gràcies a la victòria de diumenge a la Supercopa d’Espanya, tenen la “confiança” de saber que poden guanyar tots els partits, si bé vol demostrar davant dels bètics que són “els millors”.

“La final de diumenge, per com vam guanyar, ens ha de donar la confiança de saber que podem guanyar cada partit. No serà fàcil, però podem fer-ho i la clau és que cadascun de nosaltres ho sapiguem. Hem de treballar com un equip unit, és una cosa crucial”, va manifestar en roda de premsa.

Això sí, no vol exageracions. “No s’han d’exagerar les coses, però per a tothom a Barcelona va ser una victòria molt gran, guanyar contra el Reial Madrid amb aquest resultat és una cosa enorme. I se sent així. Cal estar molt orgullós que l’equip hagi donat això al club i a la seua afició, però cal tornar a demostrar-ho”, va recalcar.

Per a Flick és important la Copa del Rei, un possible títol més després d’obrir el seu palmarès blaugrana amb aquesta Supercopa contra el Reial Madrid. “Després d’aquesta gran victòria, és important que demostrem en aquest partit contra el Betis que som forts i que volem continuar guanyant. Això és el més important”, va reiterar.

D’altra banda, va mostrar confiança en Ronald Araujo, malgrat els rumors que situen el central a Itàlia, i a més podria jugar per la lesió muscular d’Iñigo Martínez (que ahir es va confirmar que estarà un mes de baixa a causa d’una ruptura muscular a la cuixa dreta). “Quan parlo amb els jugadors, és sempre una cosa que queda per a mi i per als jugadors. Araujo és jugador del Barça i no canvia res. Rendeix molt bé, com es va veure contra el Reial Madrid a la final. És el que esperem d’ell, és un gran central i un gran líder”, va assegurar.

Quant a la porteria, hi podria haver canvis. “Per a mi ha canviat molt. Hem vist Tek (Szczesny) amb un rendiment molt bo, és una cosa bonica de veure”, va comentar, donant a entendre que, amb el polonès sancionat per a la Copa, aquest podria jugar contra el Getafe.