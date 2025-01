Isidre Esteve brilla a les dunes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Isidre i Jordi Esteve, els dos lleidatans que queden en competició després de l’abandó sofert dies enrere per Eduard Pons, estan a un pas d’aconseguir els seus objectius. El pilot d’Oliana va completar ahir una penúltima etapa del Dakar pletòrica sobre les dunes que li permet augurar opcions de finalitzar avui entre els 20 primers de la general de cotxes de la seua categoria, mentre que Jordi Esteve està a un pas d’aconseguir acabar el seu primer Dakar al volant d’un camió, una cosa que ja havia aconseguit sobre una moto el 2003 i 2004.

Isidre Esteve, que partia ahir des del lloc 104, no va parar de superar vehicles durant els 275 quilòmetres que tenia l’especial, fins a 80, per acabar creuant la meta a Shubaytah en la catorzena posició de la seua categoria i la vint-i-tresena absoluta, que li ha permès ascendir una posició a Ultimate, on ara ocupa el lloc 22, i el 32 a la general. “Sortíem gairebé els últims i remuntem fins al lloc 14 de la meua categoria. El cotxe ha funcionat perfectament tota l’etapa i estem molt contents amb el ritme mostrat en l’última gran especial del Dakar”, va indicar el lleidatà.

El saudita Yazeed al-Rajhi va recuperar el liderat i ara avantatja en 6 minuts el sud-africà Henk Lategan

Jordi Esteve, per la seua part, va completar l’etapa en la vintena posició després d’optar per una ruta alternativa, com la gran majoria de camions, ja que, segons va explicar, “el traçat era extremament difícil per al nostre camió”. Malgrat tot, el lleidatà es va mostrar satisfet i espera que avui “puguem celebrar que acabem el nostre primer Dakar”, va assenyalar.

En el pla general, el suec Mattias Ekström (Ford Raptor) va aconseguir la victòria en cotxes, amb un temps de 4:19:27, i el saudita Yazeed al-Rajhi, amb un Toyota Hilux, es va situar una altra vegada líder de la general amb un avantatge sobre el sud-africà Henk Lategan, que és segon, de 6:11 minuts. En motos, el valencià Tosha Schareina (Honda) va guanyar l’Empty Quarter, que es va retallar per la boira inicial –es van córrer en motos 152 quilòmetres dels 308 programats–, per ficar més de set minuts a l’australià Daniel Sanders (KTM), que resisteix com a líder de la classificació general, ara amb 9 minuts de marge.