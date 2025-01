Acusen Roger Lamesa de mal tracte psicològic i ell ho nega

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El mitjà digital Relevo va publicar ahir un reportatge en el qual diverses jugadores, sota l’anonimat, i l’agent d’una altra acusaven el tècnic lleidatà Roger Lamesa, que recentment va ser cessat del seu càrrec al Llevant, de maltractament psicològic i un presumpte mal comportament cap a les futbolistes. L’entrenador lleidatà ha dirigit l’AEM, i més recentment el Granada i el Llevant –aquesta última temporada– i tant ell com els tres clubs, en declaracions a l’esmentat article de Relevo, neguen els fets. Lamesa va dir que “no soc un psicòpata, ni porto a la depressió els futbolistes”, i va revelar que “l’assumpte està en mans dels meus advocats”, a més de mostrar-se sorprès perquè, segons la seua versió, ningú li va mostrar el seu malestar. Per la seua part, els tres clubs citats van assegurar desconèixer per complet qualsevol mal comportament. Tot va sorgir arran del tuit del representant de la portera del Llevant, Michael Kallbäck, que va reaccionar al cessament de Lamesa amb el següent missatge: “Per fi aquest psicòpata ha sortit i no hauria de tornar a atansar-se al futbol femení. Un assetjador que porta les jugadores més a prop de la depressió que del desenvolupament”. L’agent ofereix una versió més àmplia a Relevo i el seu testimoni s’uneix algunes futbolistes, que van explicar diferents situacions del presumpte maltractament psicològic, sense donar referències personals ni revelar la seua identitat “per por”. Entre els diferents relats, algunes de les futbolistes expliquen que tenia canvis bruscos de comportament i d’altres relaten que van tenir atacs de pànic i problemes psicològics arran del seu comportament.