L’Atlètic Lleida, a l'èpica, treu un punt al camp de la Grama(1-1)

El partit ha començat amb una Grama que ha dut la iniciativa dels primers minuts. Tot i que al minut 10, Moró ha rematat un servei de cantonada que ha sortit per sobre del travesser. Al minut 29 ha vist la primera targeta groga Manrique. Cap equip ha estat capaç de dur a terme la iniciativa del joc i, per tant, la primera meitat ha acabat sense ocasions clares. Primera part, doncs, de molta igualtat en el marcador.

La segona meitat ha començat sense canvis, ha començat tal com ha acabat la primera. Al minut 59 Jandro ha anotat el primer gol del partit després d’un mal refús de Pau Torres (1-0). Al minut 64, l’Atlètic Lleida ha intentat reaccionar amb una gran combinació entre Wilber i Cucurull que ha acabat rematant Moró. Gabri ha intentat canviar la dinàmica amb l’entrada al terreny de joc de Boris Garrós i del debutant Unai Jodar. Aquest últim ha tingut una gran ocasió al minut 86 quan la pilota s’ha estavellat al pal. Quan ja s’estava donant tot per perdut, Boris Garrós ha aconseguit anotar el gol de l’empat (1-1). Acció seguida, l’àrbitre ha xiulat el final del partit. Així doncs, l’Atlètic Lleida ha sumat un empat a l'èpica i ja són 8 partits consecutius sense perdre.

Amb aquest empat, l’Atlètic Lleida manté la cinquena posició, la que tanca els llocs de play-off. La setmana que ve tornarà al Farrús per primer cop aquest any i ho farà diumenge a les 12:00 davant del filial del Girona en un duel per lluitar la zona alta, ja que el conjunt gironí és segon.