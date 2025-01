Victòria treballada del Hiopos Lleida contra el Gran Canària (88-78)

Publicat per jordi argiles Verificat per Creat: Actualitzat:

El Hiopos Lleida ha sortit amb tot des de l'inici i des d'una bona defensa, més un atac liderat per Thomas Bropleh, s'ha col·locat ràpidament amb un 12-5 al marcador. Gran Canària no trobava la forma d'anotar i, tan sols, Thomasson semblava que tenia el dia en atac. Els d'Encuentra han comès una única pèrdua en el primer quart i tot això sumat a l'encert a la cistella rival ha deixat un 26-25 al final del quart.

El segon quart ha anat de més a menys el Hiopos Lleida ha continuat amb la bona dinàmica i ha arribat a una màxima de divuit amb el 37-19. Gran Canària ha reaccionat abans del descans millorant percentatges i aprofitant els últims minuts del bordeus sense idees en atac. Finalment, s'ha arribat amb un 45-34 que semblava curt pel que s'havia vist fins al moment.

Els lleidatans han sortit molt endollats de vestuaris i ràpidament s'han situat per sobre dels quinze punts d'avantatge amb l'aparició d'Oriol Paulí (56-40), que ha acabat com el màxim anotador del Hiopos Lleida amb quinze punts. Gran Canària es veia impotent en atac i els seus jugadors estrella com Homesley no entraven en joc. L'avantatge continuava creixent fins al 71-52 amb el que s'ha acabat el tercer quart.

L'últim període semblava un tràmit pels d'Encuentra, però el tècnic lleidatà s'ha vist obligat a demanar un parell de temps mort perquè els visitants s'han arribat a col·locar a deu punts. Tot i això, Luka Bozic ha estat l'home del Hiopos Lleida que ha acabat de sentenciar el partit amb les seves accions sota l'anella rival. Finalment, el Barris Nord ha celebrat la sisena victòria a l'ACB en l'últim partit de la primera volta.