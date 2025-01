Boris Garrós salva els mobles

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Verificat per Creat: Actualitzat:

Va arribar per ser diferencial en aquesta mena de partits. Boris Garrós té un acord amb el gol. Malgrat el gran nivell que està demostrant Wilber i que una lesió el va mantenir al marge diverses jornades, Boris va demostrar davant de la Grama que on n’hi ha hagut, sempre en queda. El seu gol de xilena en l’última acció del duel va permetre a l’Atlètic Lleida sumar un punt d’or a Gramenet (1-1). Els dos conjunts van protagonitzar una primera meitat travada, amb pocs espais i comptades ocasions. Des de l’inici, ambdós equips van intentar pressionar alt i buscar les bandes com a principals armes ofensives, però els plantejaments tàctics es van neutralitzar mútuament, oferint una batalla més física que tècnica. El primer avís va arribar en el minut 11, quan Moró, després d’un córner servit per Samsó, va connectar una rematada que es va perdre per sobre del travesser. Conscient de la falta de profunditat, Moró va canviar de posició, buscant la sorpresa des de l’interior, però el moviment no va donar fruits i el pes creatiu va recaure en Soule des de la banda dreta. En el costat contrari, la lluita incansable de Walid i la qualitat d’Airán van generar certa inquietud a la saga lleidatana. El segon temps va començar amb la mateixa tònica, però els locals van assestar el primer cop en el 58. Canteras va trobar la cursa d’Airán i, després d’un rebuig en la sortida de Pau Torres, Jandro va aparèixer des de segona línia per empènyer la pilota al fons de la xarxa (1-0). L’avantatge va posar en un compromís l’Atlètic Lleida, que veia com el rellotge corria en contra seu. Gabri va tardar a moure la banqueta, no ho va fer fins al minut 77, però l’ingrés de Boris i Unai va canviar la dinàmica. Els últims minuts van ser de setge dels lleidatans. Wilber, amb un tret horrible amb tot a favor, va desaprofitar un regal de Boris per empatar, mentre que el pal va impedir la primera celebració del debutant Unai. L’esforç semblava en va, però quedava l’última. Villote va servir fort amb les mans un servei lateral, Wilber va pentinar la pilota i Boris va resoldre amb una xilena espectacular que va trobar xarxa. Tot seguit, l’àrbitre va xiular el final i els lleidatans van celebrar un punt que pot ser decisiu. Amb aquest resultat ja són vuit encontres sense conèixer la derrota per part de l’Atlètic Lleida, que es manté cinquè a la classificació. El pròxim duel davant del Girona B al Farrús serà decisiu per a les altes aspiracions de l’entitat.

Gabri: “Mai hem deixat de creure en nosaltres i de buscar l’empat”

“Érem conscients que la Grama havia encaixat molts gols en els últims 30 minuts de partit”, va explicar Gabri, el tècnic de l’Atlètic Lleida. “Hem tingut paciència i al final hem aconseguit l’empat”, va celebrar. L’entrenador va destacar el debut d’Unai Jodar, el nou fitxatge de l’equip. “És un jugador que ens dona un punt més en el centre del camp”, va dir el barceloní. “Té talent, un bon colpeig i a més entén bé el joc”, va destacar. L’equip afronta ara un dur calendari amb encontres contra el Girona B i el San Cristóbal. “Són partits importants per veure on podem estar”, va concloure Gabri. L’equip lleidatà confia a continuar sumant punts.