Derrota clara a Ca n'Anglada

Derrota en el primer partit de la segona volta per als del Pla d’Urgell. Van tornar a cometre’s errors i el Mollerussa ho va pagar molt car. No va saber sobreposar-se a un 2-0 a la primera mitja hora, encara que va poder competir a estones. És la quarta derrota consecutiva que li complica la situació a la classificació. No va començar de la millor manera el matx per al Mollerussa.

Jordi Pedrós, que va veure targeta a la primera part, es perdrà el partit davant del Sabadell B per acumulació

A la primera acció d’atac, el local Mario Cantí va recollir una pilota al centre del camp i va sorprendre el porter Marc Arnau amb un tret llunyà de paràbola per fer l’1-0. A partir de llavors, els de Moha El Yaagoubi van haver de remar contra corrent. No els va quedar més remei que arriscar per buscar l’empat.

Els del Pla d’Urgell es van posar la roba de feina. Carlos Martínez va estar a prop de tornar la igualtat al marcador, però no va estar encertat en la rematada. I quan més a prop semblaven estar les taules per al Mollerussa, una jugada a pilota aturada va acabar amb el 2-0. Mario Cantí va rematar de cap una pilota a l’interior de l’àrea després d’un llançament de córner d’Abde. Era el segon gol de l’egarenc. Es complicava encara més el duel al Mollerussa.

Tot i així, no va defallir, i ho va continuar intentant, encara que amb molt escassa fortuna davant d’un San Cristóbal que va saber conservar la renda fins al descans. No van patir gaire, els barcelonins.

Després del pas pels vestidors, s’esperava un Mollerussa molt més intens per esgotar les seues opcions a Ca n’Anglada. A més, Moha El Yaagoubi va començar a moure la banqueta per canviar la dinàmica, que estava sent molt negativa per als interessos del seu equip. Però els minuts es van anar consumint sense que succeís res. El San Cristóbal jugava còmode i amb el seu avantatge en el marcador no volia arriscar. Va buscar el contraatac com la seua millor arma per sentenciar definitivament el matx. Així, es va arribar a la recta final d’un enfrontament que semblava dat i beneït, perquè el Mollerussa amb prou feines inquietava la porteria de Carles Segura. Ni els canvis van millorar un Mollerussa que va haver de tornar a casa sense punts davant d’un rival directe per evitar el descens. Amb aquesta derrota, els del Pla d’Urgell cauen a la tretzena plaça, amb vint punts, a tres del descens. El Mollerussa encadena després de la visita a Ca n’Anglada la pitjor ratxa de la temporada, amb quatre derrotes seguides, i una última victòria en la jornada 14 davant del Manresa (2-0). Rep diumenge (12.00) el Sabadell B.

Moha: “Ens han condicionat els dos gols de la primera part”

L’entrenador del Mollerussa, Moha El Yaaogubi, va mostrar el seu malestar amb el resultat i va afirmar després de la conclusió del matx que “no hem fet un mal partit, però ens han condemnat dos accions a la primera part. Penso que els detalls ens han condicionat molt aviat, just quan havíem disposat d’ocasions de gol. Hem tingut el control del joc a la primera part, més possessió i arribades, però ells han estat més efectius”, va assegurar.Va indicar, d’altra banda, que “ho hem intentat a la segona meitat, però hem estat poc precisos en les arribades a l’àrea rival i no hem estat un equip vertical”. A més, va afegir que “en els últims quatre partits ens hem fet dos gols i els rivals han deixat la porteria a zero”, va concloure.

El Lleida cau del play-off i és setè

Les victòries del Terrassa sobre el Mallorca B per 2-0 i del Sabadell al camp de l’Espanyol B per 1-2 permeten a ambdós equips superar el Lleida a la classificació Els de Marc Garcia surten del play-off i són ara setens.