Guillem Porta, primer fitxatge d'hivern del Mollerussa

Guillem Porta és el primer fitxatge del CFJ Mollerussa al mercat d’hivern. El club va liquidar ahir el deute que mantenia amb l’Associació de Futbolistes Professionals (AFE), 7.800 euros, amb la qual cosa ja pot incorporar nous jugadors. El centrecampista de Vila-sana, que complirà la seua segona etapa al Mollerussa, no serà l’únic fitxatge de l’equip, ja que el grup d’empresaris que té intenció de fer-se càrrec en uns dies de la gestió del club té previst incorporar tres o quatre futbolistes més. En aquest grup figura Andreu Subíes, l’home que va portar el Benavent fins a la Tercera divisió i que va arribar a ser president de la Federació Catalana de Futbol (FCA), entitat que sota el seu mandat va viure una etapa de creixement. A més d’empresaris, al grup que es farà càrrec del club figura també gent molt vinculada al futbol, com David Linde o Vicenç Amigó.

Guillem Porta (Vila-sana, 24-7-1999) va fitxar l’estiu passat pel Salon Palloilijat, club de la Segona divisió finlandesa. “Ha estat una experiència boníssima, tant a nivell esportiu com econòmic”, explicava ahir el futbolista. “Estic molt content de tots aquests mesos, he estat titular en tots els partits, encara que no hem aconseguit l’objectiu d’ascendir a Primera divisió”, afegeix.

A l’acabar la temporada, que a Finlàndia acaba a l’octubre, hi va haver un canvi de directiva i d’entrenador i malgrat que li van fer una oferta de renovació, el seu objectiu era seguir, però en un club de Primera.

“Aquestes últimes setmanes he tingut ofertes d’equips de Lleida i de Segona RFEF, però la setmana passada es va posar en contacte amb mi el grup que entrarà al Mollerussa, em van fer una oferta i m’ha fet il·lusió tornar i participar en aquesta nova etapa”, afegia.

Porta, que abans d’emprendre la seua aventura a Finlàndia havia jugat tres temporades al Mollerussa (des de la 2021-22 fins a la 2023-24), afegeix les seues ganes per tornar a Mollerussa amb l’objectiu de salvar la categoria a Tercera RFEF.

El grup d’empresaris té l’objectiu de liquidar el deute, uns 100.000 euros, i explicar el seu projecte als socis del club la setmana que ve.