Bropleh: “Amb intensitat podem guanyar qualsevol”

L’aler del Hiopos Lleida Thomas Bropleh va declarar ahir que la moral de l’equip “està en un bon moment” després de trencar la mala ratxa de derrotes diumenge davant del Gran Canària (88-78), ja que “hem treballat molt per aconseguir aquella victòria i estem fent el mateix per guanyar aquest diumenge contra el Baskonia”, en el partit que arranca la segona volta de competició, que el conjunt lleidatà afronta amb un balanç de sis victòries i onze derrotes, en tretzena posició.

El nord-americà va admetre que “òbviament ho podríem haver fet millor fins ara, però som on som i la valoració al vestidor és bona. Hem de pensar en el moment i veurem com arribem al final de temporada”.

A més, també va advertir que “el Baskonia és un rival d’Eurolliga, però amb intensitat, físic i duresa podem guanyar qualsevol”. “Hem d’aconseguir estar concentrats durant els 40 minuts i que la nostra afició es connecti en el partit amb la nostra energia”, va afegir Bropleh, que va incidir que “Encuentra ens insisteix que hem de ser més regulars”.

De cara al partit, el club va llançar una promoció especial de cinc entrades al preu de quatre, que es pot adquirir a través del web del club des de diumenge. Les entrades disponibles oscil·len entre els 30 i els 40 euros.

D’altra banda, tal com va avançar ahir SEGRE, el club va confirmar que el jutge únic de competició de l’ACB va multar el Força Lleida pels incidents en el partit davant del Girona Bàsquet. Encara que no va detallar la quantitat de la sanció, l’entitat va remarcar que va condemnar els fets l’endemà del partit i que va reforçar la seguretat perquè no es repeteixin, fet que podria portar al tancament del pavelló.

La mascota, avui en un concurs de la Lliga Endesa

Des d’ahir, la Lliga Endesa va obrir el Primer Concurs de Disfresses de Mascotes de la competició, en el qual s’enfrontaran 16 mascotes dels equips ACB –totes a excepció de Barça i Madrid– en eliminatòries fins a dilucidar un guanyador a la Copa del Rei de Gran Canària, coincidint amb el Carnestoltes. La mascota de l’Hiopos Lleida, Hèlix –que va fer una actuació durant el descans de l’últim partit–, competirà avui amb la del Tenerife, anomenada Auri, en els quarts de final. Els aficionats podran votar a X i Instagram.