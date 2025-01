Una lleidatana, a la selecció

Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana. Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana. Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana. Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana. Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana. Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana. Clàudia Reig, jugant amb el Barça la temporada passada, quan va arribar a la disciplina blaugrana.

La lleidatana Clàudia Reig (Lleida, 23-2-2011) va entrar en la llista de la seleccionadora espanyola Laura Del Río de cara a la pròxima concentració de l’acabada de crear selecció espanyola sub-14, que es concentrarà des de dilluns vinent fins dimecres per fer sessions d’entrenament a Las Rozas.

Reig, que juga com a centrecampista, és una de les quatre jugadores del FC Barcelona que ha entrat en la convocatòria de 26 futbolistes que se citaran la setmana que ve, un any i mig després d’incorporar-se al Barça procedent de l’AEM i després de fer els seus primers passos al Maristes de futbol sala i al Pardinyes, ja en el futbol. Ara, milita a l’Infantil B S14 blaugrana, el femení d’aquesta edat, que competeix a Primera divisió S14, contra equips formats per nens. Clàudia Reig no és l’única lleidatana de l’equip, perquè juntament amb ella també juga Susana Gómez, que va fer el seu mateix camí de l’AEM al Barça l’estiu del 2023 i segueix a la base barcelonista. Totes dos van destacar en la selecció sub-12 de Catalunya que es va proclamar campiona d’Espanya el 2023, en què també hi havia la jugadora de Tàrrega Tànit Mayora, que va firmar pel Barça el 2023 però ara milita a les inferiors de l’Espanyol. Reig i Gómez formen part d’un Barça que continua invicte després de 14 jornades de Lliga, amb tretze victòries i un sol empat, per la qual cosa és primer en la classificació. Aquest bon rendiment ha valgut la trucada de Reig i unes altres tres companyes per a la selecció sub-14, que afronta la seua tercera convocatòria des del seu naixement fa tot just un any. De fet, la Federació Espanyola és pionera a Europa amb la creació d’aquesta selecció, que va nàixer amb la intenció de tenir controlats els talents més joves de cara al Mundial 2030 masculí i que també es va crear en dones.

Sis lleidatanes més, totes sortides de l’AEM, a les inferiors recentment

Unes altres sis jugadores lleidatanes han participat en les categories inferiors de la selecció espanyola en l’última dècada, totes formades a l’AEM. La més recent en les convocatòries és la blaugrana Ona Baradad (Rosselló, 2004) que va anar al Mundial sub-20 aquest estiu i es va proclamar campiona d’Europa el 2022 amb la sub-19, juntament amb la també blaugrana Alba Caño (Puiggròs, 2003). El 2021, també van coincidir a la sub-19 amb Andrea Gómez (Lleida, 2003), que quan militava a l’AEM va ser cridada en dos convocatòries. Ara juga al Granada, en Lliga F.Les tres formaven part de l’equip de l’AEM que va guanyar una Lliga infantil masculina a les ordres de Dani Rodrigo, la filla del qual, Abril Rodrigo (Lleida, 2006), també va ser convocada per la selecció sub-17, fins a la seua greu lesió el 2022. Anteriorment, la portera Maria Subies (Benavent, 2000) va guanyar una plata amb la sub-17 en l’Europeu del 2017, mateix any en què Ainhoa López (Almacelles, 1999) es va proclamar campiona d’Europa amb la sub-19.